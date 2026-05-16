¡Última llamada! Tienen coahuilenses hasta el miércoles 20 de mayo para solicitar reimpresión de credencial para votar

Ante ello, el Instituto Nacional Electoral exhortó a las y los coahuilenses que hayan perdido su identificación oficial a realizar cuanto antes este procedimiento, indispensable para ejercer el derecho al voto durante el Proceso Electoral Local 2025-2026, en el que se renovará el Poder Legislativo estatal.

La posibilidad de participar en la próxima jornada electoral en Coahuila mantiene una fecha crítica para miles de ciudadanos: el próximo 20 de mayo vencerá el plazo para solicitar la reimpresión de la credencial de elector en casos de extravío o robo.

La autoridad electoral recordó que, además de permitir la participación ciudadana en los comicios del próximo 7 de junio, reportar oportunamente el robo o pérdida del documento también representa una medida esencial para proteger la información personal contenida en la mica.

Como parte del procedimiento, el instituto puso a disposición de la ciudadanía el servicio telefónico INETEL, a través del número 800 433 2000, mediante el cual es posible formalizar el reporte y obtener un folio con vigencia de 30 días naturales.

Posteriormente, las personas interesadas deberán programar una cita para acudir al módulo de atención correspondiente y concluir el trámite de manera ágil y ordenada.

El organismo precisó que, tratándose de reimpresiones por robo o extravío, la credencial conserva exactamente los mismos datos personales y geoelectorales, por lo que no implica modificación alguna dentro del padrón.

Asimismo, recordó que la fecha límite para recoger el documento será el próximo 5 de junio, apenas dos días antes de la jornada en la que la ciudadanía acudirá a las urnas.

Con estas acciones, el Instituto Nacional Electoral busca garantizar que ningún ciudadano se quede sin la posibilidad de acudir a votar por falta de su identificación oficial.