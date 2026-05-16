¡Última llamada! Tienen coahuilenses hasta el miércoles 20 de mayo para solicitar reimpresión de credencial para votar
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En caso se haberla extraviado, todavía hay tiempo de recuperarla para participar en los próximos comicios
La posibilidad de participar en la próxima jornada electoral en Coahuila mantiene una fecha crítica para miles de ciudadanos: el próximo 20 de mayo vencerá el plazo para solicitar la reimpresión de la credencial de elector en casos de extravío o robo.
Ante ello, el Instituto Nacional Electoral exhortó a las y los coahuilenses que hayan perdido su identificación oficial a realizar cuanto antes este procedimiento, indispensable para ejercer el derecho al voto durante el Proceso Electoral Local 2025-2026, en el que se renovará el Poder Legislativo estatal.
La autoridad electoral recordó que, además de permitir la participación ciudadana en los comicios del próximo 7 de junio, reportar oportunamente el robo o pérdida del documento también representa una medida esencial para proteger la información personal contenida en la mica.
Como parte del procedimiento, el instituto puso a disposición de la ciudadanía el servicio telefónico INETEL, a través del número 800 433 2000, mediante el cual es posible formalizar el reporte y obtener un folio con vigencia de 30 días naturales.
Posteriormente, las personas interesadas deberán programar una cita para acudir al módulo de atención correspondiente y concluir el trámite de manera ágil y ordenada.
El organismo precisó que, tratándose de reimpresiones por robo o extravío, la credencial conserva exactamente los mismos datos personales y geoelectorales, por lo que no implica modificación alguna dentro del padrón.
Asimismo, recordó que la fecha límite para recoger el documento será el próximo 5 de junio, apenas dos días antes de la jornada en la que la ciudadanía acudirá a las urnas.
Con estas acciones, el Instituto Nacional Electoral busca garantizar que ningún ciudadano se quede sin la posibilidad de acudir a votar por falta de su identificación oficial.