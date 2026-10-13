Detona Rodeo Saltillo 80% de ocupación hotelera y ventas en tiendas de artículos vaqueros

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    Detona Rodeo Saltillo 80% de ocupación hotelera y ventas en tiendas de artículos vaqueros
    Empresarios destacaron que instalaciones modernas para eventos seguirán impulsando al turismo y la economía. CORTESÍA

El director de la OCV indicó que se espera la ocupación de mil 500 habitaciones

El Rodeo Saltillo 2026, que se llevará a cabo del 15 al 18 de octubre, generó un incremento en la ocupación hotelera y en las ventas de artículos comerciales vaqueros en la Región Sureste de Coahuila.

Actualmente se tiene estimada la ocupación de un 80 por ciento en la región a nivel local, en información de la OCV. El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV), Raúl Rodarte Leos, dijo que esta semana se tiene el Rodeo Saltillo, un Congreso del Adulto Mayor, el evento de la Saltillera y otro más deportivo.

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Por su parte, el comercio local también registró incrementos previos al evento, donde los asistentes buscan vestimenta para la ocasión.

José Antonio Recio, propietario de la tienda JJ Supplies, señaló que sus ventas subieron un 40 por ciento durante el fin de semana pasado.

“En lo personal nosotros sí vimos el aumento de venta por cuestión de que todos ahora sí que se andan poniendo botas, sombreros, cinto, ropa vaquera para acudir al evento”, comentó.

El comerciante explicó que muchas personas que no visten prendas vaqueras de manera cotidiana, actualmente buscan atuendos ad hoc para asistir el fin de semana al evento.

Recio estimó que las ventas continuarán al alza durante los próximos días, impulsadas en parte por el consumo al interior de las instalaciones.

“En la gente que ya estamos puestos ahí también se vende mucho más, la compra emocional, ya ahí en el evento el sombrero, una camisa”, apuntó.

Además de los asistentes, los competidores como lazadores, barrileras y jinetes se preparan y compran cosas nuevas para las competencias. Recio detalló que estos deportistas adquieren equipo como monturas, sogas, guantes y protectores para los caballos.

Los asistentes al evento provienen de distintas regiones tanto de México como de Estados Unidos, de acuerdo con la información brindada por el sector hotelero.

“Nosotros tenemos gente de Estados Unidos y también gente de la parte del sur de Michoacán y también tenemos gente de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz”, señaló Dávila.

A nivel estatal, se registra la asistencia de visitantes de municipios como Monclova, Torreón, Sabinas, Acuña, Múzquiz y San Buenaventura.

DESTACAN INFRAESTRUCTURA DEL RODEO SALTILLO

Ambos entrevistados destacaron las instalaciones y la organización del evento, el cual consideraron que favorece a múltiples sectores económicos.

El vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles expuso que la infraestructura construida representa una ventaja para atraer turistas.

“El gobierno del estado a través de nuestro gobernador Manolo Jiménez tuvo a bien de hacer este tipo de infraestructura para tener otra ventaja competitiva para ofrecer a nuestros turistas que vienen de otras partes”, afirmó.

Añadió que dicho espacio queda como una herramienta para llenarlo y hacer eventos como convenciones, asambleas y exposiciones.

“Es el rodeo más bonito que va a haber en todo México y que sea una tradición. Que cada octubre se haga esto en Coahuila”, expuso Dávila.

En el mismo sentido, el propietario de JJ Supplies apuntó que el recinto favorece a la economía en general, debido a que se mueven hoteles, restaurantes, ropa y taxis.

“Definitivamente es algo muy padre, muy fregón. Supera mucho las expectativas de muchos. Te sientes en otra ciudad, en otro país por cómo quedó”, comentó.

El comerciante aseguró que en el estado no se contaba con un nivel de instalaciones como las actuales.

“Está excelente, creo yo que es un evento que vale la pena porque no tenemos un evento de ese nivel aquí en Coahuila como lo va a ser ya ahora el rodeo. Las instalaciones quedaron de primera”, concluyó Recio.

Héctor Horacio Dávila, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Coahuila, detalló que los visitantes están ocupando habitaciones de tres, cuatro y cinco estrellas.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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