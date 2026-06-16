Unen UAdeC y CECyTEC Coahuila esfuerzos para fortalecer la salud de estudiantes

El acuerdo establece las bases generales de colaboración y los mecanismos de coordinación entre ambas instituciones para desarrollar actividades orientadas a la promoción, prevención y atención de la salud de los integrantes de la comunidad educativa del CECyTEC.

Con el objetivo de promover la salud y fortalecer las acciones preventivas entre la comunidad estudiantil, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Medicina Unidad Sureste, firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (CECyTEC).

Entre las acciones contempladas se encuentran revisiones médicas, realización de exámenes de salud, servicios médicos con enfoque preventivo y diversas actividades encaminadas al cuidado integral de las y los estudiantes.

La firma del convenio se llevó a cabo en la Sala de Juntas del Despacho de Rectoría de la UAdeC y estuvo encabezada por el rector Octavio Pimentel Martínez y la directora general del CECyTEC, Lucía Azucena Ramos.

Como testigos participaron la coordinadora general de Vinculación e Innovación Productiva de la UAdeC, Karla Patricia Valdés García; la subcoordinadora general de Vinculación, Ángela Molina Arriaga, y el director de la Facultad de Medicina Unidad Sureste, Jesús Ángel Padilla Gámez.

Por parte del CECyTEC estuvieron presentes la directora administrativa y jurídica, Gabriela López Villarreal; la directora de Vinculación, Violeta Dávila, y la directora académica, Santa Guerrero.

Durante su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez destacó que la Universidad trabaja diariamente para generar acciones positivas en beneficio de las y los jóvenes, al considerar que forma parte de su responsabilidad como institución pública de educación superior en el estado.

Asimismo, señaló que la colaboración entre organismos educativos permite ampliar el impacto de los programas dirigidos al bienestar estudiantil y fortalecer la formación integral de las nuevas generaciones.

Por su parte, la directora general del CECyTEC, Lucía Azucena Ramos, agradeció el respaldo de la UAdeC en un tema fundamental como la salud de las y los estudiantes, al señalar que estas acciones contribuirán a que los jóvenes adopten hábitos más saludables y mejoren su calidad de vida.