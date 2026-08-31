Unión Ganadera de Coahuila enfrenta problemas económicos; recortan personal pero descarta quiebra

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Coahuila
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    Unión Ganadera de Coahuila enfrenta problemas económicos; recortan personal pero descarta quiebra
    Homero Amezcua, presidente de la Unión Ganadera de Coahuila, descartó que la organización afronte una quiebra. Especial

La organización implementó una reestructuración interna tras la disminución de ingresos provocada por la sequía y el cierre de la frontera a la exportación de ganado

Homero Amezcua, presidente de la Unión Ganadera de Coahuila, reconoció que la organización atraviesa por un proceso de reestructuración económica y operativa debido a la reducción constante de sus ingresos durante los últimos años, aunque descartó que se trate de una quiebra.

El líder de los ganaderos explicó que la situación financiera del sector se vio seriamente afectada luego de enfrentar cinco años consecutivos de sequía en la región, además de acumular prácticamente dos años con la frontera cerrada para la exportación de ganado.

De acuerdo con declaraciones realizadas la semana pasada por Jesús María Montemayor, secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, se estima que los ganaderos coahuilenses han dejado de percibir entre 660 millones y mil 200 millones de pesos desde 2024, cuando se suspendieron las exportaciones.

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En este contexto, Amezcua detalló que la organización dependía históricamente de la actividad exportadora, por lo que su interrupción afectó de manera considerable el flujo económico tanto de los productores como de la propia Unión Ganadera.

“Los ingresos, el flujo, nos ha llevado a tener que reconsiderar nuestra posición económica”, expuso a VANGUARDIA.

AJUSTES EN LA PLANTILLA LABORAL

Para hacer frente a la disminución de ingresos, la Unión Ganadera implementó hace poco más de seis meses una estrategia de reducción de gastos que incluyó un recorte en su plantilla laboral.

Además del ajuste en el área de recursos humanos, la organización buscó hacer más eficientes las ganancias generadas por sus otras actividades comerciales, con el objetivo de depender en menor medida de las exportaciones y estabilizar su flujo financiero.

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El presidente aclaró que la Unión Ganadera no cobra cuotas sociales a las 15 asociaciones que la integran, por lo que sus recursos provienen directamente de la comercialización y de los servicios que ofrecen a sus agremiados.

“La Unión Ganadera tiene ingresos por la planta de alimentos. Tenemos un brazo comercial, que es la Sociedad Cooperativa de Ganaderos; tenemos una empresa de transporte agropecuario, y estas empresas son las que nos están haciendo fuertes ahorita”, señaló.

FINANZAS MUESTRAN MEJORÍA Y ESTABILIDAD

Ante las versiones que señalaban que la organización enfrentaba una crisis insostenible, el presidente de la Unión Ganadera descartó de manera tajante que la institución se encuentre en quiebra.

“Es un no rotundo, la Unión Ganadera no se encuentra en quiebra. En los últimos meses hicimos ajustes, una reducción en el gasto, estamos eficientando los procesos productivos y ya hemos mostrado números positivos”, afirmó.

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Amezcua subrayó que los dos últimos informes mensuales de la organización ya reflejan una mejoría considerable en su situación financiera, lo que, dijo, demuestra que lograron superar la etapa más compleja de la reestructuración económica interna.

Finalmente, destacó que existe optimismo en el sector debido a las recientes lluvias, que han beneficiado los campos de Coahuila, así como ante el próximo anuncio de una posible reapertura de la frontera para retomar las exportaciones.

“Al no tener esto y poder reinventarnos de esta manera y poder lograr esto sin tener la exportación, debemos sentir que la organización ya pasó lo más difícil y deben venir cosas mejores para los ganaderos”, comentó.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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