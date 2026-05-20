Universidad Autónoma de Coahuila e InnovaBienestar impulsan talento para industria de microchips

El convenio fue signado por el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, y el director general de InnovaBienestar, Edmundo Antonio Gutiérrez Domínguez, acompañados por directivos e investigadores de ambas instituciones.

La Universidad Autónoma de Coahuila y el centro de investigación InnovaBienestar de México formalizaron una alianza estratégica orientada al desarrollo de programas académicos, científicos y tecnológicos enfocados en áreas prioritarias para el País, entre ellas la industria de semiconductores, energías y transferencia de innovación.

Durante el encuentro, Pimentel Martínez destacó que esta colaboración permitirá atender necesidades específicas de la región mediante proyectos conjuntos que fortalezcan la formación de investigadores, docentes y estudiantes, además de consolidar a la universidad como un actor clave en innovación y desarrollo tecnológico.

“Queremos que la Universidad sea vista como una extensión de esta colaboración; nuestros centros de investigación están abiertos para construir soluciones de manera conjunta y responder a las exigencias de una sociedad cada vez más orientada a la innovación”, expresó el rector.

Por su parte, el director del Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas, Luis Fernando Camacho Ortegón, recordó que la relación institucional entre ambas entidades tiene antecedentes de más de cinco décadas, desde la etapa en que InnovaBienestar operaba como INIS y posteriormente como Comimsa.

Explicó que actualmente las facultades de Ingeniería de la Universidad integran equipos especializados para formar capital humano destinado a la creciente industria de semiconductores en México, sector considerado estratégico por su alta demanda global y por la dependencia nacional de componentes importados.

En ese contexto, destacó la participación de la UAdeC en el proyecto KUTSARI, plataforma nacional que articula esfuerzos entre academia, industria y gobierno para impulsar innovación tecnológica, generación de propiedad intelectual y capacitación especializada en manufactura avanzada.

Camacho Ortegón subrayó que el objetivo es preparar ingenieros y especialistas que puedan incorporarse a las nuevas plantas y cadenas de producción vinculadas con microchips y manufactura tecnológica en regiones como el sureste y la Laguna de Coahuila, así como en el norte del País.