Semiconductores ¿La nueva frontera económica?

El semiconductor —una de cuyas materias principales es el silicio— es un componente fundamental en la fabricación de los chips, que son circuitos electrónicos. La inversión en las plantas de semiconductores oscila en el rango de entre 500 y más de 20 mil millones de dólares, según el proceso a desarrollar. Estas fábricas requieren, entre otros insumos, gran cantidad de energía, agua ultrapura, gases especiales, logística y capacitación. Al comparar estas cifras con los 25.4 millones de dólares de nuevas inversiones extranjeras que recibió Coahuila el año pasado, existe una enorme diferencia.

La semana pasada el gobierno de Coahuila firmó un convenio de colaboración con la Universidad Estatal de Arizona, en materia de semiconductores. La noticia es importante, porque muestra el interés del gobernador y del secretario de Economía para buscar nuevas fuentes de crecimiento y generación de valor en otras ramas de la economía, ante los problemas del sector automotriz.

El objetivo del proyecto es capacitar jóvenes y profesionales coahuilenses en la tecnología de los semiconductores, fortalecer la vinculación academia-industria y atraer inversión de alta tecnología. Se informó que tanto bachilleratos tecnológicos como instituciones de educación superior del estado se sumarán a esta iniciativa.

Supongo que en el corto plazo tendrá lugar la capacitación, para contar con una oferta de talento que le abra horizontes a nuestra juventud estudiosa, además de la posibilidad, a mediano plazo, de atraer inversiones para la fabricación de semiconductores, inversiones de gran magnitud y que posiblemente serían de origen extranjero.

Por su posición geográfica, Coahuila resulta estratégico para que Estados Unidos cuente con proveedores cercanos, reduciendo su dependencia de los países asiáticos, líderes de esta industria en el mundo. La desventaja es que México, a nivel federal, ha retrocedido en temas como el estado de derecho, la inseguridad y el coqueteo con países enemigos de nuestro principal socio comercial.

La iniciativa del gobernador Manolo Jiménez deberá complementarse fortaleciendo los apoyos a organismos como el Coecyt, que sería un aliado estratégico en esta iniciativa y para ello hay que reforzar su presupuesto, el cual se desplomó de 23.9 millones de pesos en 2005 a tan solo 14.7 millones para este año. Suponiendo un incremento anual promedio del 5%, a la fecha el Coecyt dispondría de un presupuesto ordinario de alrededor de 66 millones de pesos. El retroceso ha sido mayúsculo.

Tal vez esto se explique por el hecho de que, hace unos años, las multas cobradas a los partidos políticos en las elecciones locales son transferidas a dicho organismo por el IEC. Sin embargo, estas multas no deben ser motivo para una restricción presupuestal tan severa como ha ocurrido; las dos fuentes de recursos deben sumarse para impulsar el desarrollo científico y tecnológico del estado, en esta coyuntura tan especial. Confiamos en que el secretario de Educación logre mejorar la situación imperante.

Asimismo, con una mayor disponibilidad de recursos líquidos, se puede ampliar la cobertura del Fondo Estatal para el Fomento de la Ciencia y la Tecnología, el Foncyt, el cual se constituyó en la administración del gobernador Enrique Martínez y Martínez. Este fondo ha cobrado importancia estratégica ante la extinción de los fideicomisos federales en la materia por decisión de AMLO, y pudiera apoyar en el proyecto del fracking. Se deben sumar esfuerzos y recursos para que la iniciativa de los semiconductores logre sus objetivos y se alcance la nueva frontera económica en nuestro estado.

Redondeo. Agradezco a mi hijo Mario Vinicio, ingeniero electrónico, la asesoría técnica para la elaboración de este artículo.