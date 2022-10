El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, informó que buscará un acercamiento con los mandatarios de Nuevo León y Tamaulipas, para trabajar de manera coordinada en el tema de seguridad, igual como ocurrió con los pasados gobiernos, y expresó su preocupación de que pueda afectarse la coordinación con los actuales gobiernos.

“Sí preocupa. La ventaja que tenemos es que con quien sí estamos coordinados es con el Ejército y de esa forma, en tanto la Cuarta Región como las que pertenecen a Tamaulipas, los generales tienen mucha comunicación y coordinación para en caso de que nosotros la necesitemos”, comentó.

Tras lo ocurrido con el secuestro del alcalde de Guerrero, Mario Cedillo, su esposa, su hijo, además de regidores y funcionarios, ya liberados, el gobernador señaló la urgencia de reunirse con los mandatarios.

“Pronto voy a buscar al gobernador de Nuevo León (Samuel García) y al nuevo gobernador de Tamaulipas (Américo Villarreal). Ustedes conocen la relación que tenía Coahuila con los anteriores gobernadores, lo cual facilitaba los operativos y sobre todo la coordinación efectiva que se tenía con esas entidades”, expresó.

Con los anteriores gobiernos de Jaime Rodríguez y Francisco García, se sostenían reuniones mensuales para trabajar de manera coordinada en el tema de seguridad.

Tras aclarar que la comunicación no se ha perdido, Riquelme Solís refrendó su compromiso y convicción por mantener seguro a Coahuila a través del trabajo coordinado con las demás dependencias, sobre todo con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, para seguir blindando las fronteras con cada estado colindante.

“Las estrategias son muy distintas en el Norte, en la Carbonífera, en La Laguna con el Mando Especial, aquí en la Región Sureste, que de alguna forma hemos blindando a través de pequeñas bases militares o cuarteles, como el que inauguramos en La Ventura (ejido de Saltillo), que nos permiten tener bien puestos los ojos en esos espacios que de alguna forma representan un foco rojo para nosotros.

“Y no lo digo con la finalidad de hablar de ningún estado de la República, pero ves la presencia de retenes que no son precisamente ni militares ni de la policía hacia las carreteras muy pegadas a las nuestras. Lo que buscamos es que no se acerquen a nuestra entidad y así vamos a seguir trabajando”, apuntó.