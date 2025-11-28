Ser superhumanos, ¿será el próximo paso de nuestra evolución?

ESPAÑA- En 2020, el ingeniero superior en ciencias de la computación Pedro Mujica, publicó el Manifiesto Tecnohumanista, un documento que sentó las bases de una visión que defiende que la tecnología debe estar al servicio del ser humano, amplificando nuestras capacidades en lugar de reemplazarlas . Pedro Mujica es director ejecutivo (CEO) y fundador de Wecolab Network, y un conferencista especializado en inteligencia artificial centrada en el ser humano, industria 5.0, metaverso inteligente y computación espacial. TE PUEDE INTERESAR: Prótesis ocular permite leer a las personas con ceguera irreversible “La inteligencia artificial (IA) puede ayudarnos a resolver problemas complejos; el metaverso puede ser un espacio para experimentar y conectar de formas nuevas; y la automatización puede liberarnos de tareas repetitivas para que nos dediquemos a lo que realmente importa”. “La IA, combinada con el metaverso, un universo digital en constante evolución y lleno de posibilidades, ofrece oportunidades económicas, laborales y educativas, así como experiencias personalizadas e inmersivas, con agentes virtuales inteligentes y contenidos adaptados a cada usuario, que transformarán nuestra manera de vivir y trabajar”, adelanta.

Mujica imagina un metaverso donde las personas con discapacidades puedan interactuar sin barreras o las culturas olvidadas encuentren un espacio para florecer; en el que los robots y las máquinas automatizadas hagan lo rutinario y nosotros nos enfoquemos en lo creativo y estratégico; y donde la IA potencie nuestra inteligencia, productividad y creatividad. Mujica considera que un próximo paso de nuestra evolución como especie será convertirnos en ‘Superhumanos’. Así se titula su libro más reciente, donde aboga por una sinergia poderosa pero consciente entre la innovación tecnológica y la condición humana, que garantice una coexistencia equilibrada entre humanos y máquinas; elimine barreras y desigualdades, y nos ayude a redescubrir nuestra propia humanidad. TE PUEDE INTERESAR: Gracias a un implante revolucionario mejora la capacidad de caminar en tres pacientes con enfermedad muscular “Nos encontramos en un punto de inflexión donde la tecnología y nuestra humanidad se entrelazan de formas inéditas, creando un futuro donde nuestras habilidades se potenciarán de manera espectacular”, señala Mujica, en referencia a la hibridación entre la tecnología y el cuerpo humano. “Estamos presenciando la integración de tecnologías avanzadas directamente en el cuerpo y la mente humanas, que nos transformarán en verdaderos superhumanos”, destaca. Gracias a los avances tecnológicos, estamos comenzando a trascender nuestras limitaciones biológicas, adentrándonos en una era donde las capacidades humanas pueden ser significativamente mejoradas mediante la tecnología”, según Mujica.

Señala que este fenómeno no solo redefine lo que significa ser humano, sino que también nos obliga a reconsiderar nuestras capacidades y nuestros potenciales. INTERFACES EXTERNAS E INTERNAS Los seres humanos interactuaremos con algunas de estas tecnologías que nos convertirán en superhumanos, a nivel externo, a través de dispositivos móviles (ordenadores, ‘smartphones’ y tabletas electrónicas); ‘wearables’ (ponibles) como pulseras, relojes o ropas inteligentes, gafas y cascos de realidad aumentada o virtual; o mediante equipos de escritorio. TE PUEDE INTERESAR: Así es ‘Blindsight’, el chip de Neuralink que promete la vista a personas ciegas En otros casos las interacciones serán a nivel interno o biológico, ya que el tecnohumanismo propone incorporar componentes tecnológicos a nuestro propio cuerpo, conectándolos e hibridándolos con nuestros tejidos orgánicos, para multiplicar nuestras habilidades y capacidades físicas y cognitivas, lo cual invitará a repensar qué significa “ser un humano”, según Mujica. ELECTRICIDAD CONECTADA AL CEREBRO “Las interfaces cerebrocomputadora (BCI), los implantes cibernéticos y los algoritmos de IA, que mejoran nuestras capacidades cognitivas son ejemplos de cómo la tecnología está redefiniendo nuestra existencia”, según este experto. Añade que “las BCI permiten una comunicación directa entre el cerebro humano y las máquinas, abriendo un sinfín de posibilidades, como la de que una persona que ha quedado paralizada tras un accidente pueda controlar dispositivos electrónicos con sus pensamientos, restaurando niveles de independencia que antes eran inimaginables”.

Además, la estimulación cerebral profunda o ECP (por medio de implantes cerebrales) se está mostrando promisoria para tratar enfermedades neurológicas como el párkinson y la depresión, mejorando la calidad de vida de los pacientes, apunta. REVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO En el ámbito de la salud, los dispositivos implantables pueden monitorear constantes vitales y administrar medicamentos de manera autónoma, mejorando la calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas, de acuerdo con Mujica. Por otra parte, los sistemas de IA están ayudando a los médicos a optimizar los diagnósticos y personalizar los tratamientos. Por ejemplo, en la investigación del cáncer la IA posibilita analizar datos genéticos y encontrar patrones, mejorando las posibilidades de tratamiento personalizado para los pacientes oncológicos, y, por otra parte, “ya hay algoritmos capaces de diagnosticar distintas dolencias con más precisión que algunos médicos”, señala. EDICIÓN Y TERAPIA GENÉTICA Mujica explica que “los avances en la genómica y la edición genética, como la tecnología CRISPR, permiten corregir defectos genéticos y prevenir enfermedades hereditarias, abriendo la puerta a una era de medicina personalizada y preventiva” y aumentar la esperanza y calidad de vida de las personas.