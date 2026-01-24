Uso de IA para crear noticias falsas genera alertas en partidos políticos ante proceso electoral de Coahuila

Ante la cercanía de la jornada electoral, existe una creciente preocupación por el uso de la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta para desinformar a la población.

El proceso electoral para la renovación de los legisladores locales se llevará a cabo el 7 de junio, y VANGUARDIA consultó a actores políticos sobre las alertas, temores y expectativas en torno al uso de la IA durante este periodo.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Coahuila, Alfonso Danao, indicó que existe una preocupación latente, debido a que las noticias falsas creadas mediante inteligencia artificial parecen cada vez más reales, lo que impone a los usuarios de internet la responsabilidad de verificar los hechos en dos o tres fuentes distintas antes de creerlos.

“El peligro de la desinformación se agrava cuando personajes públicos caen en noticias falsas y las divulgan como verdaderas, ya que esto dificulta que el resto de la ciudadanía pueda distinguir el engaño, haciendo imperativo el seguimiento de fuentes oficiales y de medios tradicionales”, indicó.

Por su parte, el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Coahuila, Diego del Bosque, señaló que la desinformación ya representa un problema crítico, especialmente cuando actores políticos utilizan estas tecnologías para manipular la opinión pública.

Como ejemplo de este riesgo, citó un debate reciente a nivel nacional, en el que una diputada federal del PAN utilizó una imagen generada por IA que circulaba en redes sociales para sustentar un argumento falso sobre la supuesta descarga de misiles en Toluca.

Del Bosque lamentó que no exista una educación mínima generalizada para reconocer el uso de estas herramientas con fines de engaño y manipulación.

El avance de la IA ha llegado a un punto en el que, reconoció, resulta difícil distinguir entre videos reales y creaciones artificiales, lo que supone un desafío para las generaciones actuales.

“Es un tema preocupante, porque la inteligencia artificial ha avanzado mucho y, en ocasiones, es complicado diferenciar entre videos reales y aquellos creados con esta tecnología. Será un gran reto para nuestras generaciones, porque tampoco podemos estar en contra del avance tecnológico”, expresó.

Agregó que será necesario reflexionar sobre mecanismos de regulación para evitar que estas herramientas se utilicen con fines de engaño.

No obstante, advirtió que, debido a que el proceso electoral ya se encuentra en marcha, no existen condiciones para realizar cambios legislativos en este momento.

Ante la dificultad de establecer filtros legales inmediatos, la estrategia —coincidieron— debe centrarse en apelar a la responsabilidad de los actores políticos y en fomentar una ciudadanía más crítica.

Danao indicó que será esencial, en el escenario inmediato, dialogar con los ciudadanos sobre el material que consumen y pedirles que corroboren la información antes de compartirla.

“Que sean extremadamente críticos con el contenido que consumen y no den por sentado que todo lo que ven en redes sociales es real”, subrayó.

Del Bosque añadió que plataformas como Facebook ya se encuentran saturadas de noticias falsas que muchas personas siguen creyendo, fenómeno que la IA únicamente viene a profundizar.

Finalmente, señaló que el partido que encabeza reforzará las capacitaciones dirigidas a su militancia para verificar siempre las fuentes de información.

“El objetivo es evitar que los ciudadanos se dejen llevar por la primera noticia que vean y que utilicen los canales oficiales para desmentir cualquier intento de manipulación electoral impulsado por tecnología de vanguardia”, concluyó.

A nivel nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la iniciativa de reforma electoral que prepara contempla una regulación estricta sobre el uso de la inteligencia artificial durante las campañas políticas.