UTC apuesta por educación dual y modalidades en línea para trabajadores

Con el objetivo de brindar oportunidades a quienes ya se encuentran en el sector productivo, la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) anunció la apertura de nuevas carreras en modalidades mixtas y en línea.

El rector de la institución, Sergio Guadarrama, explicó que estas opciones están dirigidas a personas que, debido a sus jornadas laborales, no pueden asistir de manera regular a clases presenciales.

“Esto nos permite dar oportunidad a la gente que no tiene tiempo para asistir como alumno regular, y que ahora puede hacerlo a través de este modelo mixto y en línea”, señaló el titular de la UTC.

Las carreras que se abren bajo este esquema son Mantenimiento Automotriz en procesos industriales y Automatización de Mecatrónica, áreas de alta demanda en el mercado laboral de la región sureste.

Guadarrama destacó que la universidad tiene previsto abrir entre ocho y diez especialidades adicionales para el mes de septiembre, con el objetivo de captar incluso a trabajadores del servicio público, tanto municipal como estatal, que no cuentan con título profesional.

“Hay personas que tienen la experiencia, pero no cuentan con una carrera, y vamos a impulsar a compañeras y compañeros del servicio público para que puedan integrarse”, afirmó el rector.

Sobre el alcance de estas modalidades, mencionó el caso de una empresa coreana donde se atiende a un grupo de 30 personas bajo el modelo dual, quienes buscan formalizar su educación como técnicos o licenciados.

“La educación en línea y la educación dual, incluso en fines de semana, nos permiten seguir ofreciendo el servicio de otra manera, pero con la misma calidad”, aseguró el directivo académico.

Finalmente, el rector enfatizó que no existen límites de edad para seguir capacitándose y subrayó que la universidad trabaja de manera constante para diagnosticar y atender las necesidades académicas del sector productivo.