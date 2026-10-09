UTC cambia empresa de transporte tras fallas en el servicio

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) rescindió el contrato con la empresa encargada del transporte estudiantil tras registrarse fallas en el servicio el pasado martes. El rector Sergio Guadarrama informó que la decisión se tomó de común acuerdo, debido a problemas internos que la misma compañía reconoció tener. Durante ocho meses la empresa anterior brindó el servicio sin inconvenientes mayores, pero la interrupción repentina afectó la movilidad de la comunidad universitaria, por lo que las autoridades optaron por dar por terminado el contrato y buscar una solución inmediata.

A partir del viernes, la empresa DM Control asumió las rutas troncales de la institución. Desde las 7:40 horas, las unidades ya se encontraban en el campus para reanudar el traslado de los usuarios que utilizan cotidianamente el servicio. “Enviamos un comunicado previendo que los choferes de las rutas troncales aún no tendrían el 100 por ciento de eficiencia por la premura. Tratamos de resolver en la mañana dos o tres detalles que hubo. Consideramos que para el lunes o martes de la próxima semana estaremos trabajando al 100 por ciento”, señaló Guadarrama. Las negociaciones con el nuevo proveedor no solo contemplan el restablecimiento del servicio, sino también mejoras en las condiciones. El acuerdo incluye camiones extra para atender imprevistos y prever contingencias en los trayectos.

“Estamos hablando de 1,400 personas que utilizan el servicio. Entenderán por qué pedimos que el jueves se trabajara en línea, para evitar el gasto económico de los estudiantes de venir en taxi, porque no iba a haber transporte”, explicó el rector. Las clases del jueves se impartieron en modalidad virtual. Guadarrama destacó la respuesta de los estudiantes y la planta docente para adaptarse a las plataformas digitales durante la contingencia. “Es un tema que pronto tendremos que platicar, sobre irnos acostumbrando a que habrá momentos en que tengamos que trabajar en línea... irnos preparando para las nuevas tecnologías y las nuevas realidades que se viven en el mundo”, puntualizó.