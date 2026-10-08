Tras paro de 2 días, reanudará GM Ramos Arizpe operaciones este 12 de octubre

La armadora detalló que el paro fue para realizar la reconfiguración de sus líneas de producción, de acuerdo al plan actual de manufactura.

General Motors de México informó que el paro técnico programado que se realiza en la Planta de Ensamble de Ramos Arizpe solo será de dos días (8 y 9 de octubre), por lo que este lunes 12 de octubre se reanudarán las operaciones con normalidad, mientras que la Secretaría de Economía descartó afectaciones a proveedores.

Por su parte, el secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, descartó un impacto negativo para la empresa.

“Por lo que nos reportaron ellos, pararon producción, pero no frenaron la parte de su cadena de suministro, entonces no tendría por qué tener un impacto estos dos días, porque al final del día no impactará en sus volúmenes de producción y los pedidos que ellos tenían”, aseguró.

Finalmente, comentó que desde la semana pasada fueron avisados por la armadora, mientras que los proveedores balancearon sus pedidos.

A inicios de este mes, GM Ramos Arizpe dejó de producir la Blazer a gasolina. En el periodo enero a septiembre, según datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, se llegó a una producción de 35 mil 497 unidades, lo que superó las 31 mil 632 del mismo periodo del año pasado, mientras que nada más en septiembre fueron 3 mil 753 unidades contra 3 mil 084 del mismo mes de 2025.