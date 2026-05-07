UTC firma convenio para impulsar proyectos de electromovilidad

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) firmó un convenio de colaboración con la empresa Electric Vehicles & Hybrids (EVH) para impulsar proyectos enfocados en electromovilidad y energías renovables, áreas que la institución consideró clave para el desarrollo tecnológico y sostenible. Durante el acto, el rector Sergio Guadarrama señaló que la universidad busca adaptarse a los nuevos retos industriales y tecnológicos, por lo que llamó a los estudiantes a prepararse tanto en teoría como en práctica para responder a las nuevas demandas laborales.

“Estamos listos para incursionar en una nueva era: la de la electromovilidad”, expresó el rector durante la firma del acuerdo con la empresa especializada en conversión de vehículos eléctricos.

La UTC informó que el convenio tiene como objetivo fortalecer la vinculación entre la academia y el sector industrial, además de abrir oportunidades para el desarrollo de proyectos tecnológicos relacionados con energías limpias. Guadarrama destacó que la institución atraviesa una transformación acelerada ante los cambios tecnológicos y reiteró la importancia de que los estudiantes aprovechen al máximo su formación académica y mantengan una preparación constante.

Por parte de EVH participaron José Eduardo Villagómez Kuri, Eduardo Villagómez Ortiz y Jorge Dipp Manotu, directivos de la empresa regiomontana dedicada a la conversión de vehículos de gasolina a eléctricos y a la capacitación en energías renovables. La universidad señaló que este tipo de alianzas permitirá acercar a los alumnos a tecnologías emergentes y a procesos vinculados con la industria automotriz y energética.

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