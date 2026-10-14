UTNC recibe mobiliario inclusivo y equipamiento para fortalecer el entorno escolar

Entre el equipo entregado destaca la incorporación de pupitres diseñados para estudiantes zurdos, una medida enfocada en atender necesidades específicas dentro del aula. Saldaña Infante explicó que disponer de este tipo de mobiliario evita que los alumnos adopten posturas incómodas al tomar clases o realizar sus tareas, lo que contribuye directamente a su rendimiento y bienestar.

NAVA, COAH.- Para garantizar mejores condiciones de aprendizaje e impulsar la inclusión en las aulas, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) recibió un paquete de apoyo que incluye mobiliario escolar adaptado, instrumentos para banda de guerra e insumos de limpieza, informó su rector, Marco Antonio Saldaña Infante.

El rector enfatizó que este tipo de acciones permiten avanzar hacia una educación más incluyente y equitativa, al tiempo que aseguró que invertir en educación es una apuesta clave por el desarrollo de los jóvenes y el futuro del país.

Finalmente, la autoridad universitaria expresó su agradecimiento al gobernador de Coahuila, así como a los representantes regionales Sonia Villarreal (Región Norte) y Antero Alvarado (Cinco Manantiales), reconociendo la importancia de mantener la colaboración entre las autoridades estatales y las instituciones educativas para fortalecer a la comunidad estudiantil.

Mejora Coahuila entrega apoyos educativos

Estudiantes de esta casa de estudios recibieron apoyos educativos a través del programa estatal Mejora tu Escuela, en un evento encabezado por autoridades gubernamentales y educativas, orientado a fortalecer la preparación académica y profesional de la juventud coahuilense.

Durante el encuentro, el subsecretario de Gobierno en la región de los Cinco Manantiales, Antero Alvarado Saldívar, destacó que respaldar la educación de los jóvenes representa una inversión directa en sus familias y en el desarrollo de la comunidad.

Alvarado Saldívar subrayó que el programa Mejora tu Escuela busca facilitar herramientas para que los alumnos continúen sus estudios y superen los obstáculos de su trayectoria académica. Asimismo, exhortó a los beneficiados a aprovechar cada oportunidad y mantener constante su compromiso con la excelencia.

El funcionario también valoró el esfuerzo conjunto de docentes, instituciones educativas y padres de familia, reiterando que la alianza entre Gobierno, universidades y sociedad es clave para impulsar el crecimiento de la entidad.