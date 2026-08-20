Ajusta Coahuila calendario escolar sin reducir días efectivos

El ciclo escolar 2026-2027 conservará en Coahuila los 185 días efectivos de clase establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero tendrá adecuaciones respecto al calendario federal, principalmente en la fecha de conclusión de cursos. El calendario nacional establece el inicio de clases para el lunes 31 de agosto de 2026 y el cierre el viernes 9 de julio de 2027. En Coahuila, la adecuación estatal contempla mantener el inicio el 31 de agosto, pero adelantar la conclusión al viernes 2 de julio de 2027.

Aunque el cierre será cinco días hábiles antes, la entidad conservará los 185 días lectivos obligatorios mediante la reorganización del calendario estatal y la compensación del tiempo escolar. La adecuación contempla ajustes administrativos para evitar que el adelanto del cierre represente una reducción de jornadas. Antes del regreso de los alumnos, los docentes tendrán actividades del 24 al 28 de agosto de 2026.

El calendario federal contempla las primeras vacaciones del lunes 21 de diciembre de 2026 al miércoles 6 de enero de 2027, con regreso a clases el jueves 7 de enero. El segundo periodo será del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027, con retorno el lunes 5 de abril.

Las suspensiones incluyen el miércoles 16 de septiembre, lunes 2 de noviembre y lunes 16 de noviembre de 2026. Además, habrá ocho jornadas de Consejo Técnico Escolar, los viernes 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026; así como 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027, fechas en las que los alumnos no tendrán clases. La principal diferencia entre ambos calendarios estará, por tanto, en el cierre: mientras la SEP fija el 9 de julio, Coahuila plantea terminar el 2 de julio, conservando los 185 días mediante su propia distribución de actividades escolares.