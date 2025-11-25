Van tres detenciones en arroyos y cuevas de Saltillo por robos: Comisaría de Seguridad

Coahuila
/ 25 noviembre 2025
    Van tres detenciones en arroyos y cuevas de Saltillo por robos: Comisaría de Seguridad
    Elementos de la policía detienen a personas en estos sitios que usan para ocultarse. FOTO: ESPECIAL

Según el comisionado los aseguramientos derivan de operativos permanentes en estos puntos, donde también se han localizado personas con órdenes de aprehensión.

En lo que va del año, se han realizado tres detenciones en arroyos y cuevas de Saltillo como resultado de los operativos implementados por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, principalmente por delitos de robo, de acuerdo con lo informado por su titular, Miguel Ángel Garza Félix.

Explicó que estas acciones se desarrollan de manera cotidiana, tanto por la tarde como en la madrugada, con recorridos en arroyos, cuevas y zonas de difícil acceso, ya que —según indicó— en algunos casos estos espacios son utilizados para ocultar artículos robados o como refugio tras cometer ilícitos.

TE PUEDE INTERESAR: Cuatro mujeres terminan lesionadas en choque al sur de Saltillo; conductores niegan responsabilidad

Señaló que, además de personas vinculadas con robos, en estos puntos también se ha localizado a individuos con órdenes de aprehensión vigentes, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente.

“Van como tres casos y todos por robo”, comentó el comisionado, al precisar que ninguno de estos hechos ha estado relacionado con delitos de mayor gravedad.

Según dijo, este tipo de operativos han permitido mantener mayor control en distintos sectores de la ciudad, al reducir la presencia de personas que utilizan estas zonas como resguardo de objetos sustraídos.

Temas


Detenciones
Robos
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

true

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se presentó un programa de actividades que se desplegará desde hoy y continuará durante los próximos 16 días.

‘En Coahuila trabajamos para tener mujeres empoderadas, realizadas, seguras y felices’: Manolo Jiménez, durante la conferencia de Sheinbaum
true

Coahuila va seguro y para adelante: Manolo Jiménez
true

25N: La violencia tiene género
Miles de viajeros mexicanos se preparan para ingresar a Estados Unidos, mientras el CBP recuerda que la aprobación del permiso I-94 depende del criterio del oficial asignado.

Recomienda EUA a turistas mexicanos tramitar con anticipación el permiso I-94
El nuevo mapa de Coahuila

El nuevo mapa de Coahuila
El video de una mujer abandonando un perrito en Paseo de Los Lobos al sur de Saltillo desató una alerta; ciudadanos buscan penas más severas para el maltrato animal.

Saltillo: captan en video abandono de perrito en Lomas de Lourdes; ciudadanos muestran indignación
Transportistas de la región avanzaron en caravana y realizaron cierres intermitentes para manifestar su rechazo a reformas que consideran dañinas para el sector agropecuario y para exigir seguridad en las carreteras.

Crisis logística por bloqueos carreteros afecta a sectores productivos en La Laguna
true

El presente, ese instante en que se enfría el café