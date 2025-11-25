Van tres detenciones en arroyos y cuevas de Saltillo por robos: Comisaría de Seguridad

En lo que va del año, se han realizado tres detenciones en arroyos y cuevas de Saltillo como resultado de los operativos implementados por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, principalmente por delitos de robo, de acuerdo con lo informado por su titular, Miguel Ángel Garza Félix.

Explicó que estas acciones se desarrollan de manera cotidiana, tanto por la tarde como en la madrugada, con recorridos en arroyos, cuevas y zonas de difícil acceso, ya que —según indicó— en algunos casos estos espacios son utilizados para ocultar artículos robados o como refugio tras cometer ilícitos.

Señaló que, además de personas vinculadas con robos, en estos puntos también se ha localizado a individuos con órdenes de aprehensión vigentes, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente.

“Van como tres casos y todos por robo”, comentó el comisionado, al precisar que ninguno de estos hechos ha estado relacionado con delitos de mayor gravedad.

Según dijo, este tipo de operativos han permitido mantener mayor control en distintos sectores de la ciudad, al reducir la presencia de personas que utilizan estas zonas como resguardo de objetos sustraídos.