Actividades del día en Rodeo Saltillo: La Casetera, Pesado, Smoke Grill, Expogan y más
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Los eventos estelares de la jornada incluyen las finales gastronómicas de Fuego Universitario, las acciones de la arena principal con el Open Rodeo, la Gran Subasta y juzgamiento Angus Rojo
Del 15 al 18 de octubre, el Rodeo Saltillo 2026 celebra una nueva edición desde su nueva sede en la Expo Coahuila, ofreciendo una amplia oferta de competencias, conciertos, exhibiciones y propuestas gastronómicas diseñadas para visitantes de todas las edades.
Como parte de la dinámica de esta edición, los organizadores informarán día a día el programa de actividades.
Con una agenda que combina música en vivo, competencias de monta, exhibiciones ganaderas y experiencias gastronómicas, el Rodeo Saltillo 2026 comienza este jueves 15 de octubre en Expo Coahuila, donde permanecerá hasta el domingo 18 con actividades para toda la familia.
Después de la inauguración oficial del recinto, realizada ayer, el festival abre sus puertas al público con una programación que busca reunir las tradiciones del campo, el entretenimiento y la cultura vaquera en un mismo espacio.
Para aprovechar la visita, los organizadores establecieron un horario general de 14:00 a 00:00 horas durante las cuatro jornadas. Se recomienda llegar antes de las 18:30 horas para recorrer con calma la oferta gastronómica y la exposición ganadera antes del inicio de los espectáculos nocturnos.
MÚSICA EN VIVO DESDE LAS 21:30 HORAS
Los conciertos del escenario principal están programados para comenzar a las 21:30 horas. La cartelera arrancará este jueves con Pesado y La Casetera, mientras que el viernes 16 se presentarán Julión Álvarez y Costumbre.
Para el sábado 17, los encargados de amenizar la noche serán Banda El Recodo y Sólido. El cierre musical llegará el domingo 18 con los artistas internacionales Brett Young y Heartland.
La programación combina exponentes de la música norteña y de banda con propuestas country, con la intención de atraer a distintos públicos durante los cuatro días del encuentro.
COMPETENCIAS DE RODEO CON JINETES INTERNACIONALES
Las montas y competencias serán otro de los principales atractivos del festival. El Open Rodeo se desarrollará jueves y viernes, de 19:00 a 21:00 horas, con la participación de jinetes de México, Canadá y Costa Rica.
El sábado será el turno del Super Bull y el Rodeo de las Estrellas, de 17:00 a 19:00 horas.
Además de los espectáculos deportivos, el programa incluye actividades para quienes buscan conocer otras expresiones de la cultura ganadera. Entre ellas destaca la Exposición Nacional Angus, que contempla una subasta y un concurso juvenil.
La oferta se complementa con Smoke & Grill, una competencia de parrilleros; el Wine Garden, dedicado a quienes buscan una experiencia gastronómica distinta; y las áreas Pequeño Oeste y Rodeo Infantil, esta última con montas de borregos dirigidas a los niños.
¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS PARA EL RODEO SALTILLO?
Los accesos tienen distintos precios según el tipo de entrada y el espectáculo elegido. La entrada general cuesta 200 pesos para adultos, mientras que los menores que midan menos de 1.50 metros pagan 65 pesos.
Para asistir al Super Bull o al Rodeo de las Estrellas se debe cubrir un costo adicional de 500 pesos para adultos y 250 pesos para niños.
También se ofrecen mesas VIP para grupos, con precios de 16 mil pesos para cuatro personas y de 24 mil pesos para seis.
Los boletos pueden adquirirse por internet mediante JR Ticket y en las sucursales de JR Sombreros en Saltillo. Debido a que las entradas y los costos pueden variar según el espectáculo, se recomienda revisar las condiciones de acceso antes de realizar la compra.
SIETE ESTACIONAMIENTOS Y TRANSPORTE GRATUITO
Para facilitar la llegada de los visitantes, el municipio habilitó siete estacionamientos en los alrededores de Expo Coahuila. El tramo del bulevar Centenario de Torreón comprendido entre los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Fundadores fue renombrado como bulevar Rodeo Saltillo, con accesos hacia las áreas de estacionamiento habilitadas para el festival.
Además, se pondrán en circulación camiones gratuitos identificados con la leyenda “Vamos para el Rodeo Saltillo”, que conectarán los estacionamientos cercanos con la entrada principal del recinto.
El programa municipal Aquí Vamos Gratis también reforzará su ruta de poniente a oriente, con una parada en el Centro de Gobierno y horarios extendidos para facilitar el regreso de los asistentes.
El servicio operará hasta las 23:30 horas el jueves y viernes, mientras que el sábado y domingo concluirá a las 22:30 horas.
Con música, competencias internacionales, actividades familiares y alternativas de transporte, el Rodeo Saltillo 2026 concentrará durante cuatro días una amplia oferta de entretenimiento en su nueva sede, por lo que se recomienda planear con anticipación los horarios, los accesos y los traslados.
JUEVES 15 DE OCTUBRE
A continuación, se detallan todos los eventos y horarios confirmados para la jornada de este jueves 15 de octubre:
1. Pequeño Oeste y Rodeo Infantil
Para los más pequeños, el área Pequeño Oeste contará con un horario corrido de 2:00 P.M. a 11:00 P.M. con una gran variedad de atracciones familiares:
Actividades contínuas: Concursos vaqueros, juegos interactivos, toro mecánico infantil y juvenil, granja didáctica, paseo en pony, paseo en tractor, carrera de cochinitos, carrera de costales, clavado de cochinitos, roll a ball, tiro al blanco, mini feria, área sensorial, tiro de canicas, tiro al globo, tiro con dardo, tiro con rifle, tiro con flecha y lanza costales.
Rodeo Infantil (Pistas y Arenas):
3:00 P.M. – 4:30 P.M.: Amarre de chiva, monta de borrego, lazada de becerro y monta de becerro.
4:30 P.M. – 5:00 P.M.: Carrera de barriles de ponys.
5:00 P.M. – 6:30 P.M.: Amarre de chiva, monta de borrego, lazada de becerro y monta de becerro.
6:30 P.M. – 7:00 P.M.: Carrera de barriles de ponys.
7:00 P.M. – 8:30 P.M.: Amarre de chiva, monta de borrego, lazada de becerro y monta de becerro.
2. Expo Ganadera y Nacional Angus
La actividad ganadera ocupará un lugar protagónico durante la tarde con juzgamientos, calificaciones y subastas:
Nacional Angus:
4:00 P.M. – 7:00 P.M.: Juzgamiento Angus Rojo.
7:00 P.M. – 8:00 P.M.: Gran Subasta.
Expo Gan:
5:00 P.M. – 6:00 P.M.: Calificación y premiación de las razas Charolais y Charbray.
6:00 P.M. – 7:00 P.M.: Calificación y premiación de la raza Beefmaster.
7:00 P.M. – 8:00 P.M.: Calificación y premiación de las razas Brangus y Hereford.
3. Smoke & Grill (Gastronomía)
El área gastronómica albergará el certamen Fuego Universitario:
2:00 P.M. – 7:00 P.M.: Presentación y degustación de equipos.
7:00 P.M. – 7:30 P.M.: Ceremona de premiación.
4. Pista de Rodeo
La emoción del deporte vaquero se concentrará en la arena principal:
7:00 P.M. – 9:00 P.M.: Open Rodeo.
5. Teatro del Pueblo (Conciertos)
La jornada cerrará con música en vivo en el escenario principal:
9:15 P.M. – 10:45 P.M.: Presentación estelar de La Casetera.
11:30 P.M. – 1:15 A.M.: Gran cierre musical a cargo del grupo Pesado.
Las autoridades y el comité organizador invitan a las familias coahuilenses y visitantes a consultar las actualizaciones diarias para no perderse ningún detalle del evento fiesta vaquera en su nueva casa de la Expo Coahuila.