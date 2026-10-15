Actividades del día en Rodeo Saltillo: La Casetera, Pesado, Smoke Grill, Expogan y más

Con una agenda que combina música en vivo, competencias de monta, exhibiciones ganaderas y experiencias gastronómicas, el Rodeo Saltillo 2026 comienza este jueves 15 de octubre en Expo Coahuila, donde permanecerá hasta el domingo 18 con actividades para toda la familia.

Como parte de la dinámica de esta edición, los organizadores informarán día a día el programa de actividades.

Del 15 al 18 de octubre, el Rodeo Saltillo 2026 celebra una nueva edición desde su nueva sede en la Expo Coahuila, ofreciendo una amplia oferta de competencias, conciertos, exhibiciones y propuestas gastronómicas diseñadas para visitantes de todas las edades.

Después de la inauguración oficial del recinto, realizada ayer, el festival abre sus puertas al público con una programación que busca reunir las tradiciones del campo, el entretenimiento y la cultura vaquera en un mismo espacio.

Para aprovechar la visita, los organizadores establecieron un horario general de 14:00 a 00:00 horas durante las cuatro jornadas. Se recomienda llegar antes de las 18:30 horas para recorrer con calma la oferta gastronómica y la exposición ganadera antes del inicio de los espectáculos nocturnos.

MÚSICA EN VIVO DESDE LAS 21:30 HORAS

Los conciertos del escenario principal están programados para comenzar a las 21:30 horas. La cartelera arrancará este jueves con Pesado y La Casetera, mientras que el viernes 16 se presentarán Julión Álvarez y Costumbre.

Para el sábado 17, los encargados de amenizar la noche serán Banda El Recodo y Sólido. El cierre musical llegará el domingo 18 con los artistas internacionales Brett Young y Heartland.

La programación combina exponentes de la música norteña y de banda con propuestas country, con la intención de atraer a distintos públicos durante los cuatro días del encuentro.

COMPETENCIAS DE RODEO CON JINETES INTERNACIONALES

Las montas y competencias serán otro de los principales atractivos del festival. El Open Rodeo se desarrollará jueves y viernes, de 19:00 a 21:00 horas, con la participación de jinetes de México, Canadá y Costa Rica.

El sábado será el turno del Super Bull y el Rodeo de las Estrellas, de 17:00 a 19:00 horas.

Además de los espectáculos deportivos, el programa incluye actividades para quienes buscan conocer otras expresiones de la cultura ganadera. Entre ellas destaca la Exposición Nacional Angus, que contempla una subasta y un concurso juvenil.

La oferta se complementa con Smoke & Grill, una competencia de parrilleros; el Wine Garden, dedicado a quienes buscan una experiencia gastronómica distinta; y las áreas Pequeño Oeste y Rodeo Infantil, esta última con montas de borregos dirigidas a los niños.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS PARA EL RODEO SALTILLO?

Los accesos tienen distintos precios según el tipo de entrada y el espectáculo elegido. La entrada general cuesta 200 pesos para adultos, mientras que los menores que midan menos de 1.50 metros pagan 65 pesos.

Para asistir al Super Bull o al Rodeo de las Estrellas se debe cubrir un costo adicional de 500 pesos para adultos y 250 pesos para niños.

También se ofrecen mesas VIP para grupos, con precios de 16 mil pesos para cuatro personas y de 24 mil pesos para seis.

Los boletos pueden adquirirse por internet mediante JR Ticket y en las sucursales de JR Sombreros en Saltillo. Debido a que las entradas y los costos pueden variar según el espectáculo, se recomienda revisar las condiciones de acceso antes de realizar la compra.

SIETE ESTACIONAMIENTOS Y TRANSPORTE GRATUITO

Para facilitar la llegada de los visitantes, el municipio habilitó siete estacionamientos en los alrededores de Expo Coahuila. El tramo del bulevar Centenario de Torreón comprendido entre los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Fundadores fue renombrado como bulevar Rodeo Saltillo, con accesos hacia las áreas de estacionamiento habilitadas para el festival.