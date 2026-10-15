‘Nada te impide ser Presidente’: Adela Micha ‘destapa’ a Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila

Entre bromas sobre su futuro político, reflexiones sobre su trayectoria y una defensa de su gestión en Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas conversó con la periodista Adela Micha durante la transmisión de Me lo dijo Adela desde Expo Coahuila, en el marco del Rodeo Saltillo 2026. Uno de los momentos más distendidos de la entrevista ocurrió cuando Micha hizo referencia a los comentarios que surgieron después de su encuentro con el mandatario durante la inauguración del recinto y le preguntó si había sentido frío la noche anterior, en alusión a las especulaciones sobre una posible aspiración presidencial.

“¿No te dio frío anoche? Porque dicen que te destapé, eso dicen”, preguntó la comunicadora en tono divertido. Entre sonrisas, Jiménez respondió: “No, me sentí con mucho calor político”. La periodista explicó entonces que había sido cuestionada sobre la posibilidad de que el gobernador buscara llegar a la Presidencia de México. “Y puede ser presidente, yo dije pues nada se lo impide”, comentó Adela.

’SOY MEXICANO 100 POR CIENTO’ Ante la observación, el mandatario respondió: “Pues soy mexicano 100 por ciento, no tengo doble nacionalidad”, una frase con la que siguió el tono relajado de la conversación. Sin embargo, Jiménez también aprovechó el espacio para expresar lo que representa para él encabezar el Gobierno estatal y aseguró que su motivación para entrar a la política está vinculada con su arraigo en la región.

“Gobernar Coahuila es el mayor honor que he tenido en mi vida, yo le entre a esto por amor a Saltillo a Coahuila”, afirmó. Durante la entrevista, el gobernador recordó que su participación política comenzó cuando estudiaba en la universidad, en Monterrey, donde detectó que los estudiantes originarios de Saltillo no contaban con una organización propia. “Yo empecé en la Universidad a participar en política y empecé porque cuando yo llego a estudiar a Monterrey no había asociacion de estudiantes de Saltillo, y eso que éramos 350”, relató.

Según explicó, esa situación lo llevó a involucrarse en la reactivación de la asociación estudiantil, que comenzó a organizar actividades para reunir a los jóvenes saltillenses que cursaban sus estudios en esa ciudad. El recuerdo sirvió para hablar sobre el tiempo que lleva en la vida pública y las posibilidades que todavía tiene por delante. Micha destacó su juventud y le comentó que su carrera política continúa. “Eres muy joven y la carrera política continúa”, señaló la periodista. Jiménez respondió con una frase que provocó la continuidad del intercambio: “En política, como pasa todo, no pasa nada”. La conversación abordó la responsabilidad que implica ocupar la gubernatura y la posibilidad de influir desde ese cargo en las condiciones de vida de la población. Adela Micha le señaló que su posición actual le permite impulsar cambios que beneficien a los ciudadanos. En respuesta, Jiménez sostuvo que ese objetivo forma parte de las tareas cotidianas de su administración y destacó el trabajo en equipo, la apertura institucional y la participación ciudadana. “Es lo que hacemos todos los días. Gracias a esa forma de gobernar, además de haciendo equipo, abriendo la puerta y fomentando una participación real, no simulada”, expuso. El mandatario reconoció que existen aspectos de la administración pública que pueden mejorar, aunque defendió las condiciones de vida que, a su consideración, ofrece actualmente Coahuila. ‘COAHUILA, EL MEJOR ESTADO PARA VIVIR’ “Sabemos que hay áreas de oportunidad, hay cosas que mejorar. Hoy vivir en Coahuila es de lo mejor en este país. Si haces un conteo de los indicadores nacionales, Coahuila es de los mejores estados para vivir con nuestras familias”, expuso. La entrevista se realizó durante la visita de Adela Micha a Saltillo, donde su programa Me lo dijo Adela se transmitió desde Expo Coahuila, sede de la séptima edición del Rodeo Saltillo 2026. La presencia de la periodista en el evento dio espacio a una conversación que pasó de las bromas sobre la proyección política del gobernador a los recuerdos de sus inicios en la universidad y su visión sobre el ejercicio del Gobierno estatal.