Ve candidato a diputación local urgente un plan de rescate al campo

Con una amplia trayectoria en el sector agrícola, el próximo 4 de junio Carlos Salazar aparecerá en la boleta como candidato de Movimiento Ciudadano a diputado local por el distrito 15, con cabecera en Saltillo.

“Me tocan 110 colonias y 88 ejidos en la representación del distrito, donde se tienen 83 secciones y se tienen muchas necesidades y deficiencias, empezando por el pavimento, drenaje, alumbrado público, sin mencionar los problemas a los que se enfrentan en temas de agua, producción alimentaria y ganadera”, expuso el candidato en entrevista para VANGUARDIA.

En los recorridos que ha realizado, dijo, ha observado que no se le apuesta a obras de captación de lluvia, además de que no existen obras para el desarrollo rural más que aquellas que se impulsaron hace más de 40 años.

“Las obras en el campo están azolvadas, tienen acumulación de materiales orgánicos, no funcionan y esto es muy grave porque se trata de las comunidades que son productoras de alimentos y no se les está dando ningún tipo de apoyo, el campo está abandonado pese a que la necesidad del humano es comer tres veces al día. Estamos desarrollando industria y no al campo, esto es preocupante”, aseveró.

En ese contexto, señaló necesaria la creación del fideicomiso ‘Fondo Coahuila’, que buscará brindar apoyo económico a los productores a través de aportaciones del sector privado y también del Gobierno del Estado.

“Creemos que ante la ausencia de apoyos del Gobierno federal es necesario replantearnos los programas de fomento a la ganadería y la agricultura del estado, necesitamos restituir los apoyos que nos han quitado para poder atender los riesgos climáticos a los que nos estaremos enfrentando dentro de poco, necesitamos discutir desde la tribuna estos temas de financiamiento”, propuso.

ACCESO A LA SALUD

Otra de las preocupaciones para el distrito, dice, es el acceso a los servicios de salud, por lo que se está proponiendo un programa con el que la población tenga acceso universal a la salud, sin necesidad de que los trabajadores y productores estén afiliados al servicio médico que ofrece el IMSS o ISSSTE.

“Vemos que otro de los temas prioritarios es el de la salud, ya que ha sido totalmente abandonado por el Gobierno federal pero también por el estatal; la atención médica empeoró posterior a la pandemia y hoy está sobrepasado, no todos tienen acceso a los servicios de salud y por eso estamos promoviendo el Seguro Universal para la población;

“Se necesita una atención específica para los sectores vulnerables que son los infantes de 0 a 6 años y los adultos mayores, el tema es que la salud no debe estar relacionado a una cuestión laboral, es urgente reactivarlo”, expuso Salazar en entrevista para VANGUARDIA.

También será necesario legislar para que se aplique inversión en infraestructura hospitalaria, pues aseguró que las condiciones de clínicas y hospitales hoy en día es endeble.

“Tenemos que hacer gestiones importantes para el beneficio de la salud de la población porque no hay camillas, no hay medicamento, no existen instalaciones dignas para atender a la población, este tema ya se está aplicando en estados como Jalisco y Nuevo León, en donde gobierna Movimiento Ciudadano”, afirmó el candidato.

Agregó que es necesaria, además, la construcción de centros de salud en las comunidades rurales del distrito donde la población permanece en carencia y tiene que trasladarse hasta la zona conurbada para ser atendida.

MEJORAR LA JUSTICIA

En materia de justicia, dijo que se está promoviendo la creación de Consejos Ciudadanos que sean vigilantes del actuar de las dependencias públicas, y que brinden seguimiento a los casos de delito.

“Estos órganos deben ser completamente autónomos y tendrán el deber de observar y señalar las omisiones en materia de justicia, porque hoy en día el ciudadano no está protegido, pues en los Ministerios Públicos hay una atención despótica, menosprecio en el grado de delito y las víctimas se convierten en las investigadas y esto genera que no se abran carpetas de investigación y las acusaciones quedan en el cansancio ciudadano”, expuso.

En ese sentido, se propone establecer el consejo de vigilancia ciudadana ante delitos evidentes, que se enfocará en el seguimiento de casos de violencia, homicidio, feminicidio, entre otros.

“Este tiene que ser un órgano autónomo que tenga reconocimiento público, presupuesto y que denuncie a los Ministerios Públicos que sean omisos a la investigación de los delitos; se debe legislar por la justicia inmediata de delitos evidentes”, insistió.