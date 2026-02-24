Vecinos de Monclova denuncian invasión de calle por construcción de Viviendas para el Bienestar (video)

Coahuila
/ 24 febrero 2026
    Vecinos de Monclova denuncian invasión de calle por construcción de Viviendas para el Bienestar (video)
    En la colonia Eva Sámano se construye un conjunto de viviendas con recursos federales; vecinos se quejan por la invasión de calle. LIDIET MEXICANO

Exigen respetar la vialidad; afirman que entregaron una carta de protesta a la presidenta Claudia Sheinbaum

MONCLOVA, COAH.- Vecinos de la colonia Eva Sámano denunciaron que la construcción de Viviendas para el Bienestar en ese sector está invadiendo una calle contemplada en las escrituras de sus predios, la cual, en lugar de respetarse como vialidad, está siendo reducida a un estrecho callejón que, advierten, podría convertirse con el paso del tiempo en un nido de malvivientes o incluso en un foco de infección por la acumulación de basura y la presencia de animales.

El señalamiento surge luego de que durante el fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó Monclova para inaugurar viviendas de este programa federal en la colonia Colinas, como parte de la estrategia nacional para ampliar el acceso a vivienda digna.

Sin embargo, otros conjuntos habitacionales del mismo programa continúan en construcción en la colonia Eva Sámano, donde habitantes aseguran que el proyecto no respeta una vialidad existente en sus documentos de propiedad.

Vecinos afirman que el sitio donde se construyen casas, está asignado como una calle, y no como un callejón.
Vecinos afirman que el sitio donde se construyen casas, está asignado como una calle, y no como un callejón. LIDIET MEXICANO

De acuerdo con los afectados, en lugar de la calle que aparece en sus escrituras, los desarrolladores están dejando un pasillo de servicio de aproximadamente dos metros de ancho, lo que consideran un riesgo directo para la seguridad y el entorno urbano.

René Alonso Armendáriz Esquivel, vecino del sector, explicó que este tipo de espacios suelen convertirse en puntos de inseguridad y deterioro urbano.

“Cuando compramos nuestras propiedades, las escrituras establecen que colindamos con una calle sin nombre, pero calle al fin. Ahora están dejando un callejón muy angosto que solo servirá para acumular basura y facilitar que personas ingresen a los patios”, señaló.

El desarrollo contempla la construcción de alrededor de mil 500 viviendas en el área, lo que incrementa la preocupación de los residentes ante el impacto que podría tener la modificación de la vialidad original.

Durante la pasada visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, vecinos se manifestaron para exigir se respeten los planos.
Durante la pasada visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, vecinos se manifestaron para exigir se respeten los planos. LIDIET MEXICANO

Los vecinos de la privada Carlos Abedrop Dávila reiteraron que no se oponen al programa federal ni a la llegada de nuevos residentes, pero exigieron que el proyecto respete lo establecido en los planos y escrituras.

“Apoyamos este tipo de proyectos que benefician a las familias, pero también pedimos que se respete nuestro patrimonio. Queremos que se mantenga la calle como está establecido, no un callejón que afecta la seguridad, la plusvalía y la imagen urbana de nuestra colonia”, expresaron mediante un escrito firmado por los residentes.

Como parte de sus acciones, lograron reunir 19 firmas que fueron entregadas directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a la ciudad, con el objetivo de solicitar la revisión del caso.

Asimismo, los colonos hicieron un llamado a la Presidencia Municipal y a la Dirección de Desarrollo Urbano para que intervengan y garanticen que el proyecto se ejecute conforme a los planos autorizados.

