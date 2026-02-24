Pese a violencia, descarta Claudia Sheinbaum riesgos para el Mundial de Futbol

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que haya riesgos de seguridad para los visitantes que acudan durante el Mundial de Futbol 2026 a México, que en los últimos días ha registrado brotes de violencia tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal aseguró que existen “todas las garantías, ningún riesgo” para el evento mundial, pese a los brotes de violencia a raíz del operativo de autoridades federales.

TE PUEDE INTERESAR: Operaba CJNG la zona de cabañas en refugio de ‘El Mencho’

El próximo 11 de junio, la Ciudad de México será sede del partido inaugural del Mundial de Futbol 2026, además de acoger otros partidos del evento. También habrá encuentros en Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León.

Sheinbaum dijo confiar en que en las próximas horas se normalice la actividad en Jalisco, donde se presentaron mayores brotes de violencia tras el operativo militar, por lo que se reforzó la presencia de militares.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, informó el lunes que 25 miembros de la Guardia Nacional murieron en enfrentamientos armados con el CJNG tras la muerte del “Mencho”.

La Presidenta dijo que se trabaja para recuperar la normalidad en el País, aunque dijo que los casos de violencia un día después del operativo fueron “bastante menos”.

“Como (El Mencho) era una persona de la relevancia que conocemos se genera esta situación durante el día domingo, y ayer ya fue bastante menos. Hoy esperamos que se normalice ya toda la actividad”, añadió.

“El Mencho” era uno de los criminales más buscados por autoridades de México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información para su captura y el domingo pasado murió tras un operativo federal que tenía como objetivo su arresto en Tapalpa, Jalisco.