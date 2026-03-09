Verónica esclarece su situación legal tras polémica detención: ‘mi inocencia quedó demostrada’

Tras los recientes eventos que la involucraron en un proceso ante las autoridades, Verónica Nájera Hernández, joven habitante de Ramos Arizpe, emitió un comunicado oficial dirigido a la opinión pública para aclarar los hechos y denunciar la difusión de información que calificó como errónea.

Verónica fue detenida por la Fiscalía General del Estado la tarde del 2 de marzo, sin que se contara con una denuncia. En el transcurso de su detención, las autoridades indicaron que ésta se derivó de la presunta comisión del delito de fraude. Al día siguiente, la dejaron en libertad e indicaron que no había denuncia.

Hoy, Verónica rompe el silencio con un comunicado dirigido a la opinión pública. En el documento, fechado el 5 de marzo de 2026, la joven asegura que su inocencia ha quedado plenamente demostrada tras el proceso correspondiente.

ACLARACIÓN DE LOS HECHOS

Nájera Hernández señaló que las diversas versiones y comentarios que circularon en días recientes no corresponden a la realidad. Según el comunicado, el proceso ante las autoridades permitió confirmar que no existe responsabilidad alguna de su parte en los señalamientos realizados.

“Actualmente me encuentro en libertad, lo cual confirma que la información que circuló públicamente fue incorrecta, incompleta o interpretada de manera equivocada”, afirmó.

Sobre el proceso legal que vivió, la joven manifestó haber mantenido siempre un profundo respeto por las instituciones y el Estado de derecho, confiando en que el debido proceso permitiría limpiar su nombre.

La misiva también aborda el impacto personal y familiar de esta situación, describiendo los acontecimientos recientes como momentos difíciles.

LLAMADO A UN PERIODISMO RESPONSABLE

En este sentido, Verónica hizo un exhorto respetuoso a los medios de comunicación, páginas informativas y usuarios de redes sociales para que actúen con responsabilidad profesional. El llamado busca evitar la difusión de rumores o información no verificada que pueda afectar la integridad, la dignidad y la tranquilidad de las personas y sus familias.

Nájera Hernández indica que, con la tranquilidad de haber aclarado los hechos, su prioridad ahora es continuar con su vida y enfocarse en su bienestar personal junto a su familia.

Cabe mencionar que este mensaje oficial refuerza la postura sostenida por su madre, la señora Ivón, quien ayer, en el marco del Día Internacional de la Mujer, utilizó su red social para señalar que la detención fue parte de una campaña de falsedades y defendió la trayectoria e integridad de su hija, asegurando que jamás ha cometido ningún delito.