Vigilarán que grupos musicales no hagan apología del delito en fiestas de Ramos Arizpe

Coahuila
/ 27 febrero 2026
    Vigilarán que grupos musicales no hagan apología del delito en fiestas de Ramos Arizpe
    Autoridades municipales iniciaron la entrega de permisos para las celebraciones de Semana Santa en comunidades rurales de Ramos Arizpe, con el objetivo de garantizar eventos seguros y sin contenidos que hagan apología del delito. MANUEL RODRÍGUEZ

Autoridades municipales piden a organizadores de eventos rurales evitar narcocorridos durante Semana Santa

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe, a través de la Dirección de Servicios Concesionados, inició la entrega de permisos para los eventos de Semana Santa en comunidades rurales, con un énfasis especial en evitar la interpretación de música que haga apología del delito.

Francisco Javier Vázquez Ramos, titular de la dependencia, señaló que mantendrán pláticas con los organizadores: “es una recomendación que les haremos para que platiquen con los grupos que se van a presentar con la idea de no incurrir en alguna violación”.

El funcionario destacó que el objetivo primordial de estas medidas es proteger la tranquilidad de los asistentes y “sobre todo seguir manteniendo nuestro estado con esa mentalidad de seguridad que tenemos”, puntualizó sobre la vigilancia del contenido artístico.

Para el periodo del 2 al 4 de abril, se espera una afluencia masiva en comunidades como Las Encinas, donde tan solo para la cabalgata del jueves se proyecta la participación de 500 jinetes y hasta 5,000 visitantes totales.

Vázquez Ramos informó que se desplegará un convoy de seguridad integrado por la SEDENA, Guardia Nacional, Fiscalía del Estado y Policía Municipal para supervisar puntos como Santo Domingo, San Miguel, Fraustro, La Leona, San Ignacio y Paredón.

Respecto a la comunidad Plan de Guadalupe, el director recordó que tras un conflicto social ocurrido hace dos años, el sector fue sancionado sin eventos: “los castigamos un año y ahora los estamos recibiendo, vamos a tener principal atención con el convoy”.

En la zona urbana, la actividad se concentrará exclusivamente en eventos religiosos como el Viacrucis, que partirá de la capilla del Señor de la Misericordia hacia la iglesia de San Nicolás Tolentino, contando con operativos de vialidad y bloqueos temporales.

Finalmente, el director aseguró que la coordinación entre departamentos como Protección Civil y Servicios Municipales está lista para atender a las comunidades más pequeñas que, aunque tienen pocos habitantes, multiplican su población durante estos días de asueto.

Temas


Semana Santa

Localizaciones


Coahuila

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

