Anuncian para Ramos Arizpe nuevo complejo deportivo; se ubicará en La Minerva

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco de la entrega de apoyos económicos a deportistas locales, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, anunció una nueva etapa de inversión en infraestructura deportiva, como parte del cumplimiento de los compromisos asumidos con la ciudadanía.

Durante el encuentro con atletas, entrenadores y familias, el Edil dio a conocer que uno de los proyectos prioritarios será la construcción de un campo deportivo en el sector La Minerva, en la zona de Urbivilla, el cual estará integrado por seis canchas: tres de futbol y tres de beisbol.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan seguridad en Gimnasio Municipal tras reportes de acoso en baños

NUEVO COMPLETO DEPORTIVO EN LA MINERVA

El proyecto, explicó, busca ampliar la oferta de espacios destinados a la práctica del deporte, al tiempo que fortalece la convivencia comunitaria y el tejido social en este sector de la ciudad.

“El deporte es una herramienta fundamental para mantener a nuestras niñas, niños y jóvenes en actividades sanas, alejarlos de conductas de riesgo y fortalecer valores como la disciplina y el trabajo en equipo; por eso, con el apoyo de nuestro aliado, el gobernador Manolo Jiménez, vamos a seguir invirtiendo en este rubro”, expresó el Alcalde.