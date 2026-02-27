Anuncian para Ramos Arizpe nuevo complejo deportivo; se ubicará en La Minerva

Coahuila
/ 27 febrero 2026
    Anuncian para Ramos Arizpe nuevo complejo deportivo; se ubicará en La Minerva
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la entrega de apoyos económicos a escuelas y equipos deportivos del municipio. CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino entregó 130 mil pesos a equipos locales y anunció la construcción de un campo con seis canchas en Urbivilla

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco de la entrega de apoyos económicos a deportistas locales, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, anunció una nueva etapa de inversión en infraestructura deportiva, como parte del cumplimiento de los compromisos asumidos con la ciudadanía.

Durante el encuentro con atletas, entrenadores y familias, el Edil dio a conocer que uno de los proyectos prioritarios será la construcción de un campo deportivo en el sector La Minerva, en la zona de Urbivilla, el cual estará integrado por seis canchas: tres de futbol y tres de beisbol.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan seguridad en Gimnasio Municipal tras reportes de acoso en baños

NUEVO COMPLETO DEPORTIVO EN LA MINERVA

El proyecto, explicó, busca ampliar la oferta de espacios destinados a la práctica del deporte, al tiempo que fortalece la convivencia comunitaria y el tejido social en este sector de la ciudad.

“El deporte es una herramienta fundamental para mantener a nuestras niñas, niños y jóvenes en actividades sanas, alejarlos de conductas de riesgo y fortalecer valores como la disciplina y el trabajo en equipo; por eso, con el apoyo de nuestro aliado, el gobernador Manolo Jiménez, vamos a seguir invirtiendo en este rubro”, expresó el Alcalde.

Los deportistas locales tendrán un nuevo espacio para jugar beisbol o futbol.
Los deportistas locales tendrán un nuevo espacio para jugar beisbol o futbol. CORTESÍA

La administración municipal destacó que esta obra forma parte de una estrategia integral para dignificar y multiplicar la infraestructura deportiva, con el objetivo de atender la creciente demanda de espacios adecuados para entrenamientos y competencias.

ENTREGAN 130 MIL PESOS A ESCUELAS Y EQUIPOS LOCALES

En el mismo evento se entregaron recursos por un monto global de 130 mil pesos a escuelas y equipos deportivos del municipio, destinados a la adquisición de equipo y al financiamiento de participaciones en competencias dentro y fuera del Estado.

El Alcalde subrayó que el respaldo permanente a las escuelas deportivas ha permitido que Ramos Arizpe cuente con representantes destacados en torneos estatales y nacionales, lo que genera un efecto multiplicador al incentivar a más niñas, niños y jóvenes a integrarse a distintas disciplinas.

Con estas acciones coordinadas entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, se reafirma la apuesta por el deporte como eje de desarrollo social, formación en valores y proyección competitiva para las y los deportistas de Ramos Arizpe.

Temas


Deportes
inversiones
obras públicas

Localizaciones


Ramos Arizpe

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

