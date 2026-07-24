Vincula Alcalde Mercaditos de a peso con mayores oportunidades de estudio, en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Los Mercaditos de a peso “Todos por más” se han convertido en una de las principales estrategias de apoyo social en Ramos Arizpe al fortalecer la economía de los hogares y permitir que las familias destinen parte de sus recursos a la educación, la capacitación y el bienestar de sus hijos. Así lo destacó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino durante la ceremonia de graduación de la tercera generación del Instituto “Miguel Ángel Rodríguez Calderón” (IMARC), donde cerca de 200 alumnas y alumnos recibieron sus certificados de conclusión de estudios.

El Edil señaló que el impacto de este programa va más allá del ahorro en la compra de productos de la canasta básica, ya que también genera condiciones para que las familias puedan invertir en su desarrollo personal y académico. “Cuando una familia logra ahorrar en lo más básico, también puede pensar en seguir estudiando, capacitarse o apoyar la educación de sus hijos. Ese es el propósito de programas como los Mercaditos de a peso: ayudar a que el dinero rinda más y que ese ahorro se convierta en oportunidades para construir un mejor futuro”, expresó. IMPULSAN AHORRO Y DESARROLLO FAMILIAR Gutiérrez Merino explicó que los Mercaditos de a peso recorren de manera itinerante distintos sectores del municipio para acercar alimentos y artículos esenciales a precios accesibles, lo que representa un respaldo directo para miles de familias.

Indicó que los recursos que los hogares dejan de destinar a la compra de productos básicos pueden canalizarse hacia otros rubros prioritarios, como la preparación académica, el emprendimiento, la capacitación para el trabajo y otras necesidades que contribuyen a elevar la calidad de vida. Durante la ceremonia de graduación también estuvieron presentes autoridades educativas encabezadas por el director del IMARC, Omar Torres Vázquez, además de funcionarios municipales e invitados especiales, quienes reconocieron el esfuerzo de las y los estudiantes que concluyeron su formación. El Gobierno Municipal reiteró que continuará impulsando programas sociales orientados a fortalecer la economía familiar y ampliar las oportunidades de desarrollo para la población de Ramos Arizpe.