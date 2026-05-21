Vinculan a proceso a exmilitar por disparar contra un hombre en ejido de Frontera

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, informó que ya se llevó a cabo la audiencia correspondiente, donde el juez determinó vincular al imputado y dar inicio a la etapa de investigación complementaria.

FRONTERA, COAH.- Un exmilitar retirado fue vinculado a proceso por el delito de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida, luego de presuntamente disparar contra un hombre en un ejido del municipio de Frontera.

“Sí, efectivamente se llevó a cabo la audiencia, se realizó la imputación con los datos de prueba por el delito de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida”, señaló.

Indicó que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional y posteriormente se desarrolló la audiencia de vinculación a proceso, donde finalmente el exmilitar quedó formalmente sujeto al proceso penal.

Como parte del contexto del caso, elementos de la Policía de Investigación Criminal, en coordinación con corporaciones de seguridad de la región, realizaron la detención del presunto responsable tras los hechos registrados durante un evento privado en un ejido de Frontera.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ahora detenido había sido contratado como personal de seguridad para el evento; sin embargo, durante una riña ocurrida en el lugar, presuntamente realizó una detonación con un arma de fuego calibre 9 milímetros, lesionando a uno de los asistentes.

Lazo Chapa explicó que el acusado era militar retirado y portaba un arma de fuego, aunque aclaró que aún no cuentan con información oficial sobre los permisos correspondientes.

“Era un militar retirado, por eso del porte de arma. Muy seguramente tendría que ser oficial para que pudiera traer el porte”, comentó.

Asimismo, detalló que como medida cautelar se dictó prisión preventiva oficiosa debido al uso de arma de fuego, mientras que el plazo para la investigación complementaria será de dos meses.

Respecto al estado de salud de la víctima, el delegado informó que el hombre continúa hospitalizado y será sometido a una intervención quirúrgica para determinar la gravedad definitiva de las lesiones y las secuelas que pudiera presentar.