Vinculan a proceso a hombre detenido con tres kilos de metanfetamina en Coahuila

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    Vinculan a proceso a hombre detenido con tres kilos de metanfetamina en Coahuila
    El caso corresponde al probable transporte de clorhidrato de metanfetamina. CORTESÍA

El caso corresponde al probable transporte de clorhidrato de metanfetamina.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de José “N”, señalado por su probable participación en un delito contra la salud, en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada de Control Regional en Coahuila, la detención ocurrió cuando elementos de la Unidad de Reacción e Investigación Criminal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila interceptaron un tractocamión a la altura del entronque Allende-Piedras Negras.

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Durante una revisión, los agentes localizaron en el vehículo tres kilogramos de clorhidrato de metanfetamina, por lo que José “N” fue detenido y puesto a disposición de la autoridad federal.

Posteriormente, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba ante un juez de Control, quien determinó vincular a proceso al detenido por el delito señalado.

Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

La FGR señaló que estas acciones forman parte de las labores de investigación y persecución de delitos del fuero federal en Coahuila.

$!La metanfetamina asegurada quedó a disposición de las autoridades federales.
La metanfetamina asegurada quedó a disposición de las autoridades federales. CORTESÍA

La Fiscalía recordó que José “N” es considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

La ciudadanía puede presentar denuncias anónimas las 24 horas del día en los teléfonos de la FGR en Torreón, 871 749 0534; Saltillo, 844 416 2063; Monclova, 866 639 0241; Piedras Negras, 878 724 4343, y Ciudad Acuña, 877 772 3745. También está disponible el correo electrónico vua.coahuila@fgr.org.mx.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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