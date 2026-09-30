Vinculan a proceso a hombre detenido con tres kilos de metanfetamina en Coahuila

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de José “N”, señalado por su probable participación en un delito contra la salud, en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina. De acuerdo con la Fiscalía Especializada de Control Regional en Coahuila, la detención ocurrió cuando elementos de la Unidad de Reacción e Investigación Criminal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila interceptaron un tractocamión a la altura del entronque Allende-Piedras Negras.

Durante una revisión, los agentes localizaron en el vehículo tres kilogramos de clorhidrato de metanfetamina, por lo que José “N” fue detenido y puesto a disposición de la autoridad federal. Posteriormente, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba ante un juez de Control, quien determinó vincular a proceso al detenido por el delito señalado. Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria. La FGR señaló que estas acciones forman parte de las labores de investigación y persecución de delitos del fuero federal en Coahuila.

La Fiscalía recordó que José “N” es considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente. La ciudadanía puede presentar denuncias anónimas las 24 horas del día en los teléfonos de la FGR en Torreón, 871 749 0534; Saltillo, 844 416 2063; Monclova, 866 639 0241; Piedras Negras, 878 724 4343, y Ciudad Acuña, 877 772 3745. También está disponible el correo electrónico vua.coahuila@fgr.org.mx.