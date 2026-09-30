NL: Menor tomó cristal que llevó a su secundaria de su casa, señalada como punto de venta

Monterrey, Nuevo León.- De su propia casa que funciona como “punto de venta” había tomado el cristal con que se intoxicó una menor en una escuela secundaria de Monterrey, informó este miércoles la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

El Fiscal General Javier Flores Saldívar señaló que ya se investiga el caso, pero la primera información que se tiene es que la adolescente tomó la droga de su domicilio y la llevó a la secundaria donde la compartió con unas amigas.

“Tenemos como cuestión previa que, al parecer, una de las menores obtiene de su domicilio la droga y sucede la intoxicación esa”, expuso.

MENOR TOMÓ DROGA DE SU CASA; VIVIENDA OPERABA COMO PUNTO DE VENTA DE DROGAS