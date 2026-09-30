NL: Menor tomó cristal que llevó a su secundaria de su casa, señalada como punto de venta
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Los hechos fueron reportados en la escuela secundaria Fray Servando Teresa de Mier
Monterrey, Nuevo León.- De su propia casa que funciona como “punto de venta” había tomado el cristal con que se intoxicó una menor en una escuela secundaria de Monterrey, informó este miércoles la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
El Fiscal General Javier Flores Saldívar señaló que ya se investiga el caso, pero la primera información que se tiene es que la adolescente tomó la droga de su domicilio y la llevó a la secundaria donde la compartió con unas amigas.
“Tenemos como cuestión previa que, al parecer, una de las menores obtiene de su domicilio la droga y sucede la intoxicación esa”, expuso.
MENOR TOMÓ DROGA DE SU CASA; VIVIENDA OPERABA COMO PUNTO DE VENTA DE DROGAS
Remarcó que una de las menores tomó la droga de su casa y entonces ocurrió la intoxicación, registrada en la escuela secundaria Fray Servando Teresa de Mier, ubicada en la colonia Martínez, en Monterrey.
“Se tiene como un punto de venta de droga el domicilio”, señaló.
Expuso que se procederá a las investigaciones correspondientes y el lugar será cateado en caso de ser necesario.
REVELAN OTRO CASO DONDE UNA MENOR RESULTÓ INTOXICADA
Por otra parte, Flores Saldívar reveló el caso de otra menor intoxicada en Montemorelos tras haber ingerido gomas de marihuana.
“Igualmente creo que hubo otra menor en Montemorelos que se intoxicó con unas gomas de marihuana... En forma similar se trata de ubicar quién suministró ese tipo de gomitas y proceder en consecuencia”, sostuvo.