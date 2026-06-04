Visualizan retorno del lobo mexicano a territorios silvestres de Coahuila

Después de décadas de esfuerzos para rescatar a una especie que estuvo al borde de desaparecer, el lobo mexicano podría estar cada vez más cerca de regresar a los ecosistemas naturales de Coahuila. Especialistas involucrados en los programas de conservación señalaron que la próxima reunión binacional entre autoridades y expertos de México y Estados Unidos será determinante para definir la reapertura de los convenios de reproducción, paso indispensable para retomar la estrategia de recuperación poblacional de este emblemático depredador.

Sin embargo, antes de concretar cualquier liberación, será necesario identificar y garantizar la protección de áreas naturales que cumplan con condiciones específicas para asegurar el éxito del proyecto. Entre los requisitos prioritarios destacan la existencia de ecosistemas saludables, disponibilidad suficiente de presas silvestres y una presencia humana mínima que reduzca el riesgo de conflictos entre fauna y comunidades. La posible reactivación del programa ocurre tras una pausa de entre tres y cuatro años en los esfuerzos reproductivos coordinados por especialistas del Museo del Desierto (Mude), institución que ha desempeñado un papel fundamental en la conservación de la especie. De concretarse los acuerdos, se retomaría el proyecto binacional México–Estados Unidos con una meta inédita: liberar ejemplares directamente en territorio coahuilense, luego de que acciones similares se realizaran anteriormente en estados como Chihuahua y Durango.

Los expertos explicaron que la reproducción del lobo mexicano se encuentra estrictamente regulada a nivel internacional debido a la capacidad limitada de los centros de conservación y a la complejidad de los procesos de reintroducción en vida libre. “No se trata simplemente de incrementar el número de ejemplares. Cada nacimiento debe responder a una estrategia de conservación y contar con un plan de seguimiento que garantice su contribución a la recuperación de la especie”, señalaron especialistas del Mude. Los ejemplares que actualmente sobreviven en libertad son resultado directo de décadas de trabajo científico, reproducción controlada y programas de reintroducción. El Museo del Desierto se ha consolidado como uno de los principales referentes nacionales en este esfuerzo. A lo largo de los años ha logrado la reproducción y supervivencia de alrededor de 35 crías, las cuales han sido incorporadas a distintos programas de conservación y centros especializados. Actualmente, el recinto alberga una población integrada por dos hembras y cuatro machos con alto potencial reproductivo, distribuidos en instalaciones diseñadas para el manejo de grupos familiares y futuras estrategias de recuperación poblacional.

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