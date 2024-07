Vital vinculación de ciclovías en Saltillo con otras formas de movilidad, confirman expertos

Además de la infraestructura ciclista, es importante que esta esté vinculada con otras formas de movilidad como la peatonal y el transporte público en Saltillo.

De acuerdo con José Ruiz Fernández, presidente de la representación en Coahuila de la Asociación Mexicana de Urbanistas, cuando es posible de manera cómoda alternar las opciones de movilidad, se percibe como una opción natural cambiar la forma de desplazarse.

“En este sentido toma gran relevancia la propuesta para biciestacionamientos, dado que estos elementos de infraestructura urbana facilitan que un ciclista pueda dejar su bicicleta de manera segura en un sitio donde además puede tomar una unidad de transporte público o caminar una distancia corta hasta su lugar de destino”, mencionó.

A través de un documento público, el municipio de Saltillo y el Instituto Municipal de Planeación propusieron ampliar la red de ciclovías al norte de la ciudad con 16 kilómetros de dichas vías, además de proponer coordinación con negocios, centros de trabajo y oficinas para implementar biciestacionamientos.

A consideración del urbanista, ambos proyectos son valiosos porque abonan a generar y rehabilitar infraestructura para la movilidad ciclista, lo que incentiva la diversificación modal.

“Es una buena señal que se estén realizando estos proyectos y lo será mucho más si con ellos se convoca a colectivos ciclistas, organizaciones ciudadanas y de profesionistas, así como a la ciudadanía en general, para contrastar las propuestas técnicas con las necesidades de las y los usuarios finales”, mencionó Ruiz Fernández.

Agregó que a reserva de conocer a detalle el diagnóstico que sirva de base a las propuestas así como el proyecto ejecutivo, es importante priorizar por encima del aprovechamiento recreativo, el aprovechamiento utilitario de los carriles ciclistas, ya sean exclusivos o compartidos, confinados o balizados, ya que este es el uso que ayudará de manera más importante a eficientar el sistema de movilidad urbana.

“La oportunidad de uso de la bicicleta está directamente vinculada a que la ciudad cuente con infraestructura ciclista adecuada, es decir, con espacios de traslado seguros y bien conectados, que hagan atractiva la oportunidad de diversificar la forma de traslado”, puntualizó.

Por su parte, el ciclista y académico de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Alejandro Dávila Flores, coincidió en que las acciones no deben ser aisladas.

“Lo que se necesita es un plan integral de movilidad, porque no es prudente estar realizando acciones aisladas que no están enmarcadas en una estrategia de conjunto. El Plan Director Desarrollo Urbano contempla nueve iniciativas específicas que apuntan hacia fortalecer y diversificar la movilidad en la ciudad de Saltillo. No solamente es el desarrollo de la infraestructura para el uso de la bicicleta, sino también la modernización del transporte público, también la necesidad de impulsar una estrategia de densificación urbana”, apuntó.

En ese sentido, Ruiz Fernández coincidió en que el documento que plantea la creación de vías ciclistas integradas a las secciones viales del Plan Director de Desarrollo Urbano será de “enorme valor al proponer que todas las vialidades nuevas cuenten con carriles ciclistas seguros y cómodos para transitarlos”.

“Convendrá también considerar el establecimiento de cicloestacionamientos y la integración modal con el transporte público, sin menoscabo de las demás formas de movilidad, con una visión sistémica y transversal”, puntualizó el también docente de la UAdeC.