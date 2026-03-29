Inauguran vuelo directo Saltillo-Cancún con altas expectativas de ocupación

El Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, ahora Aeropuerto Internacional de Saltillo, puso en marcha el primer vuelo directo hacia Cancún, operando los días jueves y domingos. Esta nueva ruta busca fortalecer la conectividad del estado de Coahuila y ofrecer alternativas de viaje hacia el estado de Quintana Roo. Óscar Pérez Benavides, director de Servicios Estatales Aeroportuarios, destacó el esfuerzo del gobierno estatal para mejorar la infraestructura. “El aeropuerto está en excelentes condiciones operativas... pueden ver todo el equipo que tenemos disponible para la seguridad operacional”, afirmó el funcionario.

Respecto a la demanda inicial, Pérez Benavides señaló que la respuesta de los usuarios ha sido positiva en esta etapa de lanzamiento. “El vuelo va prácticamente en su totalidad a Cancún... el comportamiento de los vuelos está bastante aceptable, tenemos hasta un 87 y 90 por ciento”, detalló.

Por su parte, la secretaria de Proyectos Estratégicos, María Bárbara Cepeda, resaltó la ventaja económica de operar desde esta terminal local. “Aquí es más económico... llegan más rápido aquí al Aeropuerto Internacional de Saltillo que llegar al aeropuerto Mariano Escobedo”, aseguró la secretaria.

La funcionaria también adelantó que existen planes para continuar expandiendo la oferta de destinos desde la región sureste. “Pronto estaremos anunciando el vuelo también de Guadalajara... seguimos trabajando para tener mayor conectividad aérea y que Coahuila siga siendo un estado en vías de desarrollo”, añadió Cepeda.

Los usuarios que arribaron desde el Caribe mexicano también expresaron su satisfacción con la nueva conexión directa. Nazario Rosas, pasajero del vuelo, comentó entusiasmado: “Qué padre, ya se estaban tardando. Es un excelente vuelo, es un excelente viaje y créanlo que es como súper”. El plan de modernización aeroportuaria contempla mejoras constantes en los ocho aeropuertos del estado, de los cuales cinco mantienen categoría internacional. Las autoridades subrayaron que se mantiene la gestión para concretar próximamente vuelos internacionales y otras rutas nacionales de alta demanda.

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