Inauguran vuelo directo Saltillo-Cancún con altas expectativas de ocupación

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Coahuila
/ 29 marzo 2026
    Inauguran vuelo directo Saltillo-Cancún con altas expectativas de ocupación
    El Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe inició operaciones del vuelo directo a Cancún, con salidas programadas dos veces por semana desde Ramos Arizpe. HÉCTOR GARCÍA

El Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe inauguró su primer vuelo directo a Cancún, con operaciones jueves y domingo

El Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, ahora Aeropuerto Internacional de Saltillo, puso en marcha el primer vuelo directo hacia Cancún, operando los días jueves y domingos. Esta nueva ruta busca fortalecer la conectividad del estado de Coahuila y ofrecer alternativas de viaje hacia el estado de Quintana Roo.

Óscar Pérez Benavides, director de Servicios Estatales Aeroportuarios, destacó el esfuerzo del gobierno estatal para mejorar la infraestructura. “El aeropuerto está en excelentes condiciones operativas... pueden ver todo el equipo que tenemos disponible para la seguridad operacional”, afirmó el funcionario.

$!La nueva ruta hacia Cancún operará dos veces por semana, los jueves y domingos, desde la terminal aérea ubicada en Ramos Arizpe.
La nueva ruta hacia Cancún operará dos veces por semana, los jueves y domingos, desde la terminal aérea ubicada en Ramos Arizpe. HÉCTOR GARCÍA
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Respecto a la demanda inicial, Pérez Benavides señaló que la respuesta de los usuarios ha sido positiva en esta etapa de lanzamiento. “El vuelo va prácticamente en su totalidad a Cancún... el comportamiento de los vuelos está bastante aceptable, tenemos hasta un 87 y 90 por ciento”, detalló.

$!La puesta en marcha del vuelo busca ofrecer a los viajeros de Saltillo y la región una alternativa más cercana y económica para trasladarse al Caribe mexicano.
La puesta en marcha del vuelo busca ofrecer a los viajeros de Saltillo y la región una alternativa más cercana y económica para trasladarse al Caribe mexicano. HÉCTOR GARCÍA

Por su parte, la secretaria de Proyectos Estratégicos, María Bárbara Cepeda, resaltó la ventaja económica de operar desde esta terminal local. “Aquí es más económico... llegan más rápido aquí al Aeropuerto Internacional de Saltillo que llegar al aeropuerto Mariano Escobedo”, aseguró la secretaria.

$!Usuarios que arribaron desde Cancún celebraron la apertura de esta conexión directa, al considerar que facilitará los viajes turísticos y de negocios.
Usuarios que arribaron desde Cancún celebraron la apertura de esta conexión directa, al considerar que facilitará los viajes turísticos y de negocios. HÉCTOR GARCÍA

La funcionaria también adelantó que existen planes para continuar expandiendo la oferta de destinos desde la región sureste. “Pronto estaremos anunciando el vuelo también de Guadalajara... seguimos trabajando para tener mayor conectividad aérea y que Coahuila siga siendo un estado en vías de desarrollo”, añadió Cepeda.

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$!Autoridades estatales destacaron que el aeropuerto cuenta con infraestructura y condiciones operativas para ampliar su conectividad con nuevos destinos nacionales e internacionales.
Autoridades estatales destacaron que el aeropuerto cuenta con infraestructura y condiciones operativas para ampliar su conectividad con nuevos destinos nacionales e internacionales. HÉCTOR GARCÍA

Los usuarios que arribaron desde el Caribe mexicano también expresaron su satisfacción con la nueva conexión directa. Nazario Rosas, pasajero del vuelo, comentó entusiasmado: “Qué padre, ya se estaban tardando. Es un excelente vuelo, es un excelente viaje y créanlo que es como súper”.

El plan de modernización aeroportuaria contempla mejoras constantes en los ocho aeropuertos del estado, de los cuales cinco mantienen categoría internacional. Las autoridades subrayaron que se mantiene la gestión para concretar próximamente vuelos internacionales y otras rutas nacionales de alta demanda.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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