Volaris conectará a Saltillo con Guadalajara a partir del 1º de diciembre

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    Volaris conectará a Saltillo con Guadalajara a partir del 1º de diciembre
    El vuelo permitirá a los usuarios de la Región Sureste evitar el traslado hasta Monterrey para tomar un avión. ARCHIVO

La nueva ruta operada por Volaris conectará directamente Saltillo con Guadalajara a partir del 1 de diciembre

A partir del próximo 1 de diciembre de 2026, los habitantes de la Región Sureste de Coahuila contarán con una nueva opción de conectividad aérea tras el anuncio de la ruta directa Saltillo-Guadalajara, la cual será operada por la aerolínea Volaris desde el Aeropuerto Internacional de Saltillo.

La incorporación de este vuelo directo busca optimizar los tiempos de viaje de la población local, reduciendo el traslado a solo una hora con 19 minutos y evitando que los usuarios tengan que desplazarse hasta la ciudad de Monterrey para abordar un avión.

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De acuerdo con los itinerarios programados, el vuelo saldrá de Saltillo a las 8:52 de la noche y llegará a Guadalajara a las 10:11 de la noche. En el sentido opuesto, despegará de la capital jalisciense a las 7:01 de la tarde, aterrizando a las 8:13 de la noche.

Para la realización de este trayecto, la compañía aérea utilizará un Airbus A320neo, una aeronave de nueva generación configurada para transportar a cerca de 186 pasajeros, aunque la asignación del equipo podría ajustarse posteriormente por motivos operativos.

Esta nueva alternativa aérea está orientada a impulsar el turismo, los negocios y los viajes familiares, posicionando a Guadalajara como un punto estratégico para conectar hacia otros destinos nacionales e internacionales desde los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga.

Los boletos y promociones de apertura ya se encuentran disponibles en el portal oficial de la aerolínea, aunque los horarios y el equipo asignado se mantienen sujetos a posibles cambios conforme se aproxime la fecha de inicio de operaciones.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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