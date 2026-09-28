Volaris conectará a Saltillo con Guadalajara a partir del 1º de diciembre

La incorporación de este vuelo directo busca optimizar los tiempos de viaje de la población local, reduciendo el traslado a solo una hora con 19 minutos y evitando que los usuarios tengan que desplazarse hasta la ciudad de Monterrey para abordar un avión.

A partir del próximo 1 de diciembre de 2026, los habitantes de la Región Sureste de Coahuila contarán con una nueva opción de conectividad aérea tras el anuncio de la ruta directa Saltillo-Guadalajara, la cual será operada por la aerolínea Volaris desde el Aeropuerto Internacional de Saltillo.

De acuerdo con los itinerarios programados, el vuelo saldrá de Saltillo a las 8:52 de la noche y llegará a Guadalajara a las 10:11 de la noche. En el sentido opuesto, despegará de la capital jalisciense a las 7:01 de la tarde, aterrizando a las 8:13 de la noche.

Para la realización de este trayecto, la compañía aérea utilizará un Airbus A320neo, una aeronave de nueva generación configurada para transportar a cerca de 186 pasajeros, aunque la asignación del equipo podría ajustarse posteriormente por motivos operativos.

Esta nueva alternativa aérea está orientada a impulsar el turismo, los negocios y los viajes familiares, posicionando a Guadalajara como un punto estratégico para conectar hacia otros destinos nacionales e internacionales desde los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga.

Los boletos y promociones de apertura ya se encuentran disponibles en el portal oficial de la aerolínea, aunque los horarios y el equipo asignado se mantienen sujetos a posibles cambios conforme se aproxime la fecha de inicio de operaciones.