Saltillo: CBTIS 235 prohíbe el ingreso de motocicletas al plantel

Con el fin de desmotivar el uso de motocicletas entre estudiantes, el CBTIS 235, ubicado en la colonia Morelos de Saltillo, anunció a través de sus redes sociales la prohibición para que los estudiantes utilicen el estacionamiento del plantel para ingresar o resguardar este tipo de vehículos.

De acuerdo con el comunicado difundido por la institución, la medida fue tomada a raíz de incidencias ocurridas durante las últimas semanas. En los comentarios de la propia publicación, algunos usuarios señalaron que estarían relacionadas con accidentes en los que estudiantes habrían realizado maniobras con motocicletas.