Saltillo: CBTIS 235 prohíbe el ingreso de motocicletas al plantel
La medida aplicada a partir de este lunes fue anunciada por el plantel tras reportar incidencias ocurridas durante las últimas semanas
Con el fin de desmotivar el uso de motocicletas entre estudiantes, el CBTIS 235, ubicado en la colonia Morelos de Saltillo, anunció a través de sus redes sociales la prohibición para que los estudiantes utilicen el estacionamiento del plantel para ingresar o resguardar este tipo de vehículos.
De acuerdo con el comunicado difundido por la institución, la medida fue tomada a raíz de incidencias ocurridas durante las últimas semanas. En los comentarios de la propia publicación, algunos usuarios señalaron que estarían relacionadas con accidentes en los que estudiantes habrían realizado maniobras con motocicletas.
La decisión generó opiniones divididas entre quienes respaldaron la restricción y quienes señalaron que las motocicletas representan una alternativa de transporte para algunos estudiantes, principalmente ante la falta de transporte público o la distancia entre sus viviendas y el plantel.
La discusión también abordó la edad de los alumnos, debido a que quienes cursan el bachillerato suelen tener entre 15 y 18 años. Algunos usuarios cuestionaron que menores de edad conduzcan motocicletas, mientras otros señalaron que en Coahuila existen disposiciones que permiten a determinados menores obtener una licencia para conducir.
En ese sentido, cabe recordar que la legislación estatal establece que las licencias para motociclistas corresponden al tipo C. La normativa vigente contempla como requisito general para obtener una licencia ser mayor de 18 años.