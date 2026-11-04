Congreso de Coahuila renueva titulares de órganos internos de control de cuatro instituciones

Los nombramientos corresponden a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Electoral, cuyas propuestas fueron analizadas por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia antes de ser presentadas ante el Pleno.

El Congreso de Coahuila aprobó por mayoría la designación de cuatro titulares de órganos internos de control de organismos estatales, como parte del proceso de renovación derivado de la convocatoria emitida el pasado 1 de septiembre.

Los órganos internos de control tienen entre sus responsabilidades vigilar el manejo de los recursos públicos, supervisar el ejercicio presupuestal, realizar auditorías e investigar posibles irregularidades administrativas dentro de las instituciones a las que pertenecen.

Para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila fue designado Luis Carlos García Gil, quien sustituirá a Fabián Chávez Torres, en funciones desde julio de 2013. En el proceso de selección se registraron siete aspirantes y la propuesta de García Gil fue presentada y aprobada por el Pleno por mayoría. Aunque la votación se realizó de manera secreta, previo a su desarrollo, el diputado Antonio Attolini Murra señaló que la bancada de Morena se abstendría de emitir su voto a favor o en contra de esta y el resto de las propuestas.

En la Fiscalía General del Estado fue designada Ma. Eugenia Mazorra Alvarado, quien continuará al frente del órgano interno de control, cargo que ocupa desde julio de 2019. Por su parte, Amanda Guadalupe García Castillo fue designada como titular del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Con este nombramiento sustituirá a Everardo Zúñiga Rodríguez, quien se desempeña en esa responsabilidad desde julio de 2019.

En el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, el Congreso designó a Enrique González Reyes, quien ocupará el cargo en sustitución de Juan Antonio González del Bosque, nombrado por el Poder Legislativo el 5 de julio de 2019.

De acuerdo con los dictámenes aprobados, las cuatro personas designadas tendrán un periodo de siete años en sus respectivos cargos. Tras la aprobación de los dictámenes para la designación de los contralores, estos tomaron protesta en el Palacio Legislativo.