¿Y qué tal si estudias Ingeniería en Tecnología Química en Nueva Rosita?; abre UAdeC proceso de admisión

NUEVA ROSITA, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), mediante la Escuela Superior de Ingeniería “Lic. Adolfo López Mateos” (ESI), Unidad Norte, convocó a las y los jóvenes interesados en el área científica y tecnológica a formar parte del proceso de admisión para el semestre agosto–diciembre 2026, con el propósito de cursar la Ingeniería en Tecnología Química.

Este programa académico tiene como objetivo formar profesionistas competentes en el diseño, operación, administración e innovación de procesos químicos, sustentados en el uso de tecnologías emergentes y materiales sostenibles, que permitan la optimización de procesos en distintos sectores productivos.

FORMACIÓN CON ENFOQUE INDUSTRIAL Y AMBIENTAL

La Ingeniería en Tecnología Química de la UAdeC está orientada a la aplicación práctica del conocimiento en áreas como la industria química y manufacturera, la remediación ambiental, el desarrollo de recubrimientos, la agroindustria, así como en otros campos estratégicos para el desarrollo regional y nacional.

Gracias a su sólida formación académica y al manejo de herramientas especializadas, las y los estudiantes adquieren competencias para desempeñarse en áreas técnicas de proceso, técnico-administrativas, de desarrollo tecnológico y en la prevención de la contaminación, respondiendo a las exigencias actuales del sector productivo.

AMPLIO CAMPO LABORAL Y VISIÓN EMPRENDEDORA

Las y los egresados de esta carrera pueden integrarse a la industria química, la industria manufacturera, dependencias gubernamentales y diversas instituciones, además de contar con la capacidad de identificar y desarrollar oportunidades empresariales, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Asimismo, participan en actividades de investigación, identifican y evalúan oportunidades de mejora y de negocio en los procesos, y planean, evalúan y ejecutan proyectos enfocados en el uso eficiente y sostenible de los recursos materiales y energéticos, mediante alternativas tecnológicas, siempre con una visión emprendedora, ética, humana y de responsabilidad social.

Para mayores informes sobre la Ingeniería en Tecnología Química, las y los interesados pueden consultar el sitio https://www.uadec.mx/esi/, comunicarse a los teléfonos (861) 614 12 48 y (861) 103 55 27, o acudir directamente al plantel ubicado en el bulevar Adolfo López Mateos s/n, en Nueva Rosita, Coahuila.