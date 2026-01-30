¿Por qué es fundamental que las personas con discapacidad tengan acceso a la tecnología?

ESPAÑA- Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la población mundial supera actualmente los 8 mil millones de personas, de las cuales más de 1,300 millones, cerca del 16 %, viven con una discapacidad significativa. De ese total, el 80 % reside en países en desarrollo.

“Este número va en aumento debido, en parte, al envejecimiento de la población y al incremento de la prevalencia de enfermedades no transmisibles”, señala la ONU.

TE PUEDE INTERESAR: Invidentes o con discapacidad visual podrán volver a ver gracias a un trasplante de córneas de colágeno

El organismo advierte además que las personas con discapacidad suelen enfrentar menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y mayores tasas de pobreza. Esta situación se debe principalmente a la falta de servicios que faciliten su vida cotidiana como el acceso a la información o al transporte y a la escasez de recursos para defender sus derechos.

A estas barreras estructurales se suman la discriminación social y la insuficiencia de marcos legales adecuados, factores que continúan limitando la inclusión plena de las personas con discapacidad en numerosos países.

Juan Pablo Domínguez es un joven que vive en Cuba y tiene una discapacidad derivada de una enfermedad congénita que heredó de su madre al nacer. “Se llama Displasia Epifisaria Múltiple (DEM), considerada una enfermedad rara que afecta las epífisis de los huesos, que provoca deformidad en los mismos y muchísimo dolor”. Asegura que en ese país las barreras estructurales para las personas con discapacidad son enormes.

Dominguez comparte con EFE, que el transporte público en su país es prácticamente inexistente para alguien con movilidad reducida: no hay condiciones mínimas de accesibilidad. Si para una persona sin discapacidad ya es extremadamente difícil “por no decir imposible” acceder a un empleo digno y bien remunerado, para una persona con discapacidad esas oportunidades son prácticamente nulas cuando se depende del entorno físico.

Ahí es donde la tecnología tiene un impacto importante. “En mi caso, el internet, las herramientas digitales y el teletrabajo no son una alternativa más: son la única vía de acceso a una vida lo más cercana a digna. Trabajar de forma remota para clientes fuera del país me permite superar las barreras físicas y asegurar un ingreso económico”, confiesa a EFE.

Esto tiene un valor añadido en su situación personal pues no solo tiene que enfrentar su discapacidad, sino que además es el cuidador principal de su madre, que también vive con la misma discapacidad. “La tecnología me permite ser el sostén económico con el cuidado familiar sin salir de casa, algo que sería inviable en un trabajo presencial en Cuba”, comparte.

Para Juan Pablo, otro aspecto clave es la formación y la movilidad internacional. Gracias al acceso a internet y a las redes sociales pudo informarse y postular a una beca en España, que finalmente obtuvo y que también le permitió ampliar sus redes de contacto y su formación profesional.