¿Y si el ‘Ramos’ fuera un Transformer? Esteban Sosa reinventa Saltillo con inteligencia artificial

Todo eso es posible en el universo creativo de Esteban Sosa, fotógrafo, animador y creador de contenido digital originario de Cancún, Quintana Roo, pero radicado en Saltillo.

SALTILLO, COAH.- ¿Qué pasaría si el camión de Ramos Arizpe se transformara de pronto en un gigantesco robot al estilo Transformer ? ¿O si aquel peculiar personaje de cabello blanco que suele caminar por el Centro de Saltillo terminara enfrentándose contra El Conde? Incluso la Plaza de Armas puede convertirse en un escenario cinematográfico cubierto de nieve.

A través de inteligencia artificial, fotografía, animación, música y producción audiovisual, Esteban ha encontrado una manera muy particular de reinterpretar la cultura, identidad y nostalgia saltillense: tomar lugares, personajes e historias reconocibles y llevarlos a mundos que solamente existen en la imaginación.

Su propuesta combina tecnología y memoria local para crear contenidos que pueden ser históricos, nostálgicos, fantásticos o simplemente divertidos.

SALTILLO EN LEGO

Uno de sus proyectos más llamativos fue reconstruir sitios emblemáticos e históricos de Saltillo al estilo del universo Lego.

Mediante animación e inteligencia artificial, transformó espacios conocidos de la ciudad en escenarios hechos aparentemente de piezas de juguete, sin perder los elementos que permiten reconocerlos. La propuesta fue acompañada además por composición musical propia.

El resultado mezcla la historia de Saltillo con una estética juguetona y demuestra cómo la tecnología puede ofrecer nuevas formas de mirar la ciudad.

Esteban también utilizó inteligencia artificial para recrear uno de los episodios más dolorosos de la historia local: el ‘Trenazo de Saltillo’ de 1972, ocurrido en Puente Moreno.

La escena fue reinterpretada con una estética inspirada en el paisajismo del pintor mexicano José María Velasco, utilizando la tecnología para darle una nueva representación visual a un acontecimiento documentado en archivos históricos.

Su intención no es solamente generar imágenes espectaculares, sino contar historias y mantener vigente la memoria de los lugares y acontecimientos que forman parte de la identidad regional.

UNA CIUDAD PARA IMAGINAR

Pero no todo es historia.

Parte del atractivo de sus creaciones está en tomar elementos cotidianos que los saltillenses reconocen perfectamente y llevarlos al terreno de la fantasía.

Un camión puede convertirse en un robot, un personaje habitual del Centro puede protagonizar una pelea fantástica y una plaza puede aparecer completamente cubierta de nieve como si fuera el escenario de una película.

La fórmula parte de algo sencillo: tomar lo cotidiano y hacerlo extraordinario.