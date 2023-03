Ya habían advertido a INM fallas en salidas de emergencia en estación de Juárez: Casa del Migrante Saltillo

El director de la Casa del Migrante de Saltillo dio a conocer que, en una visita a la Estancia Migratoria de Ciudad Juárez que se realizó por organismos de sociedad civil a inicios de este año, ya se había notificado a las autoridades las fallas de la misma, y señaló que esto no es un hecho aislado, puesto que en la capital coahuilense también han identificado situaciones parecidas.

Este mensaje lo expresó Alberto Xicoténcatl Carrasco, luego de la noticia de un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez en Chihuahua, que provocó la pérdida de la vida de al menos 39 personas, en su mayor parte venezolanas.

A raíz de ello, los organismos de la sociedad civil en México se reunieron para expresar su indignación frente a las autoridades, así como para revelar las inconsistencias que existen frente a la versión de que las pérdidas humanas fueron encausadas totalmente por las personas que estaban albergadas.

“México iba a deportar a estas personas, cosa que va contra la Ley. Varios temas nos llaman la atención, como que las personas deben ser revisadas y no pueden entrar con instrumentos de fuego, y también que no hubiera ningún guardia de seguridad en esos momentos, y que si los hubiera, por una ineficiencia no permitieran la salida de las personas”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: En Juárez, una tragedia... y en Saltillo sigue sin mejorar la Estación Migratoria

En ese sentido, el director de la CDMS informó que desde inicios del 2023, el Grupo de Trabajo de Política Migratoria, que es una red conformada por las asociaciones de la sociedad civil protectoras de los derechos de las personas migrantes en México, ya había realizado una serie de observaciones al Instituto Nacional de Migración por las condiciones de la estancia de Ciudad Juárez tras una visita.

“Se pudo comprobar que la estación migratoria de Ciudad Juárez tenía hacinamiento y se advirtió a la autoridad que no tenía los espacios adecuados para una salida de emergencia en dado caso de una situación conflictiva como la que ocurrió”, señaló.

Al respecto, dijo que las condiciones de la estación migratoria donde se registró el incendio, no son particulares, sino que parecen devenir de una generalidad de la cual el parteaguas es la propia legislación de la materia.

“Efectivamente, esto ocurre no únicamente en Juárez sino también en Saltillo. La estancia provisional es un espacio de oficinas medianamente acondicionado para albergar migrantes y lamentablemente esto lo permite la Ley”, dijo Xicoténcatl.

TE PUEDE INTERESAR: Evidencia en Facebook a mujer por dejar a su madre olvidada en ejido de Arteaga

En una visita desde el 2019, la CNDH ya había documentado que la estación migratoria de Saltillo permanecía en condiciones de hacinamiento con albergamientos superiores al 180 y 260 por ciento mayores a su capacidad real.

“Son situaciones que son ajenas a la ley, al reglamento de las estaciones migratorias y que no cuadran con los hechos ocurridos ahora recientemente en Juárez. En definitiva es responsabilidad del Estado Mexicano. No es un hecho aislado, en las estaciones migratorias hay hacinamiento”, dijo Xicoténcatl.

“Hay una corresponsabilidad del Legislatvo que ha mantenido esta ley en la cual se sigue fomentando la detención de migrantes, pese a que en México ser migrante no es un delito. No es un tema únicamente de la negligencia de Migración, sino de los diputados que mantienen leyes que son violatorias de los derechos humanos”, expresó.

Por su parte, Alberto también señaló que existe una ausencia por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien debe estar vigilante al respeto a los derechos de este grupo vulnerable para hacer llamados enérgicos a la autoridad federal, como es el INM.

“En definitiva, la sociedad civil mexicana hacemos un llamado enérgico a que el Presidente de la República le pida la renuncia al Comisionado Nacional, Francisco Garduño, o que el mismo Comisionado si le queda profesionalismo, la presente él mismo”, dijo.