Ya no está frente a grupo maestra acusada de maltrato en Saltillo

Luego de que un grupo de madres de familia de la primaria Héctor Mario López Treviño, en la colonia Teresitas, denunció los malos tratos que una maestra de tercer grado ejercía sobre el grupo, la docente fue removida de su cargo de manera temporal.

Fue el pasado miércoles que el Departamento Jurídico de la Secretaría de Educación citó a la docente para notificarle que ya no podría permanecer frente al grupo, y terminaría el ciclo escolar a la espera de una resolución para saber si podrá continuar dando clases en alguna otra primaria del estado.

De acuerdo con las madres de familia, la maestra cuenta con al menos dos denuncias ante el Departamento Jurídico y un sinfín de quejas más en la dirección del plantel, por ejercer sobre sus alumnos violencia psicológica.

Según las denunciantes, la docente les castiga sin motivo aparente, los ridiculiza frente al grupo y les quita el lonche con el argumento de que no es comida saludable.

LA QUIEREN FUERA DE LAS AULAS PARA SIEMPRE

“Nos dijo la directora que la citaron en “nivel” y ahí terminaría el ciclo. Frente al grupo ya no está desde el miércoles al mediodía, aunque realmente esperamos que no regrese el próximo ciclo ni a esta ni a otra primaria, para que no violente más a los niños”, señalaron los padres de familia.

Por otro lado, la madre de Dalila señalaron que mañana lunes acudirán a la Secretaría de Educación para entregar firmas de decenas de padres de familia, para exigir que la destitución sea definitiva y no pueda continuar frente a grupo, pues aseguran que no sería la primera ocasión en que la docente se ve involucrada en situaciones de maltrato.

Con la finalidad de atender y realizar una detección oportuna y preventiva de abusos, agresiones o maltrato en contra de estudiantes de nivel básico, la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Secretaría de Educación estatal, revisarán todas las escuelas que regresaron a clases presenciales para indagar delitos de los docentes contra los menores.