Ya tiene ganadores el XVI concurso de dibujo infantil ‘Pinceladas protectoras’, organizado por Simas Monclova

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Coahuila
/ 19 marzo 2026
    Ya tiene ganadores el XVI concurso de dibujo infantil ‘Pinceladas protectoras’, organizado por Simas Monclova
    Este jueves se dio a conocer los ganadores del concurso de dibujo infantil “Pinceladas protectoras”. LIDIET MEXICANO

Los premios serán entregados el miércoles 25 de marzo en el Teatro de la Ciudad ‘Raúl Flores Canelo’

MONCLOVA, COAH.- El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera (Simas) premia el talento y la creatividad de niñas, niños y jóvenes con el XVI concurso de dibujo infantil “Pinceladas protectoras”.

Este es un certamen que une a estudiantes de Primaria y Secundaria de ambas ciudades en torno al cuidado y la importancia del agua.

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El jurado calificador se integró por ilustradoras digitales y artistas de la región seleccionó, entre 177 trabajos, los más destacados, evaluando contenido, colorido, limpieza, originalidad y creatividad.

El anuncio de los ganadores estuvo a cargo de Óscar Cadena Briceño, encargado del Departamento.

En nivel Primaria el primer lugar fue para Edmon Eliel Cruz Sánchez, de la Escuela Primaria “Francisco I. Madero” con su obra “La última gota de agua”; el segundo lugar lo obtuvo Miguel Milán Torres Rebolloso, de la Escuela Primaria “Minerva Ramos Rendón” con “¡Ganemos la batalla!”; el tercer lugar fue para Regina Denisse Medina García, de la Escuela Primaria “Niños Héroes” con “El nacimiento del agua”; el cuarto lugar correspondió a Luisa Fernanda Castro Rodríguez, del Colegio México Americano con “El agua que dejamos atrás”; y el quinto lugar fue para Sofía Medina Barrera, de la Escuela Primaria “Venustiano Carranza” con “Se acaba el agua, se acaba el mundo”.

$!Niños y jóvenes hicieron gala de creatividad en sus obras.
Niños y jóvenes hicieron gala de creatividad en sus obras. LIDIET MEXICANO

En nivel secundaria el primer lugar se lo llevó Kimberly Perales Carrillo, de la Escuela Secundaria “Luis Martínez Garibay” con “El agua es vida”; el segundo lugar fue para Edith Scarlett Jiménez Vázquez, de la Secundaria General No. 1 “Juan Gil González” con “Mi corazón es agua”; el tercer lugar correspondió a Maybelline Nicole Serna Castillo, de la Secundaria Técnica No 76 “Raúl Flores González” con “Último refugio”; el cuarto lugar fue para Melanie Ailyn Téllez de la Cerda, de la Secundaria General No. 1 “Héroe de Nacozari Frontera” con “Armonía con el corazón del agua”; y el quinto lugar se lo llevó Melisa Amador Gaytán, de la Secundaria Inmagusa con “Lo contrario a mí”.

$!Debido a la alta calidad de los dibujos, el jurado se vio en serios aprietos para designar a los ganadores.
Debido a la alta calidad de los dibujos, el jurado se vio en serios aprietos para designar a los ganadores. LIDIET MEXICANO

La ceremonia de premiación se realizará el miércoles 25 de marzo en el Teatro de la Ciudad “Raúl Flores Canelo” en el marco de la exposición de arte Encuentro Azul organizada por el Departamento de Cultura del Agua.

Se invita a toda la comunidad a asistir, disfrutar de las obras y celebrar la creatividad de niñas, niños y jóvenes que a través de sus dibujos enseñan la importancia del agua como fuente de vida

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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