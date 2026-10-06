Activan protocolo de seguridad en secundaria de Torreón por publicaciones amenazantes

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    Activan protocolo de seguridad en secundaria de Torreón por publicaciones amenazantes
    El estudiante será canalizado al programa Aplícate para recibir atención preventiva y seguimiento. SANDRA GÓMEZ
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Publicaciones detectadas en redes sociales activaron un operativo preventivo en una secundaria de Torreón, sin que se reportaran agresiones u objetos peligrosos

TORREÓN, COAH.- La detección de publicaciones con aparentes advertencias de riesgo generó la intervención preventiva de autoridades educativas y de seguridad durante la mañana de este martes en la Escuela Secundaria Federal número 2 “Federico Berrueto Ramón” de Torreón.

El reporte se conoció alrededor de las 09:30 horas, cuando personal del plantel identificó una serie de mensajes publicados en redes sociales que causaron preocupación entre integrantes de la comunidad escolar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/beca-rita-cetina-beneficiara-a-120-mil-estudiantes-de-coahuila-IN23953913

Como medida preventiva, las autoridades educativas procedieron a localizar al alumno señalado y mantenerlo bajo resguardo dentro de la institución, mientras se establecía contacto con sus padres para notificarles la situación.

De manera paralela, se solicitó la presencia de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, quienes acudieron para participar en la atención del caso y determinar las medidas preventivas necesarias.

El estudiante será canalizado al programa Aplícate, estrategia enfocada en brindar atención preventiva a menores relacionados con conductas de riesgo, así como seguimiento y comunicación con sus padres o tutores.

Las autoridades revisarán el contenido y contexto de las publicaciones para determinar su alcance y establecer si representaban un riesgo real para estudiantes, docentes o trabajadores del plantel.

Hasta el momento, no se reporta la presencia de objetos peligrosos ni alguna agresión física al interior de la secundaria.

La movilización se realizó como una medida preventiva ante el contenido difundido en redes sociales.

El caso permanece bajo seguimiento de las autoridades educativas y de seguridad, que continuarán con las indagatorias para determinar el origen de las publicaciones y esclarecer las circunstancias en las que fueron realizadas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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