Activan protocolo de seguridad en secundaria de Torreón por publicaciones amenazantes

El reporte se conoció alrededor de las 09:30 horas, cuando personal del plantel identificó una serie de mensajes publicados en redes sociales que causaron preocupación entre integrantes de la comunidad escolar.

TORREÓN, COAH.- La detección de publicaciones con aparentes advertencias de riesgo generó la intervención preventiva de autoridades educativas y de seguridad durante la mañana de este martes en la Escuela Secundaria Federal número 2 “Federico Berrueto Ramón” de Torreón .

Como medida preventiva, las autoridades educativas procedieron a localizar al alumno señalado y mantenerlo bajo resguardo dentro de la institución, mientras se establecía contacto con sus padres para notificarles la situación.

De manera paralela, se solicitó la presencia de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, quienes acudieron para participar en la atención del caso y determinar las medidas preventivas necesarias.

El estudiante será canalizado al programa Aplícate, estrategia enfocada en brindar atención preventiva a menores relacionados con conductas de riesgo, así como seguimiento y comunicación con sus padres o tutores.

Las autoridades revisarán el contenido y contexto de las publicaciones para determinar su alcance y establecer si representaban un riesgo real para estudiantes, docentes o trabajadores del plantel.

Hasta el momento, no se reporta la presencia de objetos peligrosos ni alguna agresión física al interior de la secundaria.

La movilización se realizó como una medida preventiva ante el contenido difundido en redes sociales.

El caso permanece bajo seguimiento de las autoridades educativas y de seguridad, que continuarán con las indagatorias para determinar el origen de las publicaciones y esclarecer las circunstancias en las que fueron realizadas.