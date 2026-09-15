Será este 24 de septiembre elección del sindicato de la empresa Yokohama

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Será este 24 de septiembre elección del sindicato de la empresa Yokohama
    Nazira Zogbi Castro señaló que se espera que prevalezca el orden, se respeten las decisiones de las y los trabajadores y que predomine el interés por los derechos genuinos de ellos. HÉCTOR GARCÍA /VANGUARDIA.

Hasta el momento al estado solo han pedido apoyo con seguridad pública durante el proceso de elección

Apoyo con seguridad pública, es hasta ahora la única petición que se ha hecho al estado ante el proceso de elección que este 24 de septiembre se llevará a cabo en la planta de Yokohama ubicada en Derramadero.

En esa planta se votará por la representación de los trabajadores ante la empresa y el sindicato que gane tendrá el derecho de negociar el contrato colectivo, la Liga Obrero Sindical Mexicana y el Sindicato Miguel Trujillo de la CTM son los que participantes.

TE PUEDE INTERESAR: Turismo internacional en México crece un 3.8% interanual en julio

Sobre ello, la secretaria del Trabajo en Coahuila, Nazira Zogbi Castro, señaló que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral quien tiene a su cargo este proceso de elección del sindicato y busca que sea una elección tranquila.

Al estado solamente se le solicitó el apoyo con seguridad pública para cuidar a todas las trabajadoras y trabajadores, tal como se ha hecho en otros procesos de votación, para que en caso de que se lleguen a presentar disturbios puedan intervenir.

Sin embargo, Zogbi Castro dijo que esperan que las elecciones se realicen en paz y que se de el voto libre, secreto y directo de los trabajadores y los trabajadores.

Zogbi Castro estimó que serán entre cien a 120 los trabajadores que estarán participando en este proceso de elección que se realizará el próximo día 24 en dicha planta.

Sobre las quejas de cuatro trabajadores que fueron despedidos de la planta y la solicitud de que entre el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del TMEC, Nazira Zogbi Castro comentó que lo que se realiza es una investigación.

De hecho, está en curso y personal del Consulado, específicamente de los agregados laborales se acercaron para conocer cuál es la situación y siguen en ese proceso de investigación, pero dejó claro que con esto no se puede dar por un hecho que se han violado los derechos de los trabajadores o que se haya activado el mecanismo.

Finalmente en los registros del Centro de Conciliación Laboral referente al despido de 3 de los trabajadores de la empresa, no se advirtieron violaciones a los derechos de libertad sindical.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Economía

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Grito de la 4T

El Grito de la 4T
El pozole rojo, preparado con grano de maíz y carne de cerdo, encabeza la preferencia de las familias para las celebraciones patrias.

Saltillo se rinde ante el pozole y las enchiladas para una gran ‘Noche Mexicana’: recetas y tips
true

POLITICÓN: Sin resolver los apagones en Saltillo, Roberto Velázquez tramita su salida de la CFE
La Plaza de Armas de Saltillo será uno de los puntos donde se concentrarán las celebraciones patrias este 15 de septiembre.

¡Toma precauciones! Cierran calles de Saltillo por el Grito y desfile de Independencia
Autoridades contemplan cierres viales y rutas alternas ante la asistencia estimada de 25 mil personas.

Garantizan transporte nocturno en Ramos Arizpe para la ceremonia del Grito
Si la CNA halla culpable a la FMF, ésta podría recibir sanción de hasta 10% de ingreso anual y ser obligada a erradicar la práctica monopólica.

Indagan prácticas monopólicas en el futbol mexicano
Aislamiento, alimentos, energía, recursos naturales y estabilidad institucional serían algunas de las claves para sobrevivir.

Se revelan los mejores y los peores lugares para sobrevivir a un apocalipsis, con un giro inesperado y sombrío
Las nuevas normas habrían exigido que cada estado elaborara una lista de ciudadanos con derecho a voto.

Trump critica duramente a sus propios candidatos a la Corte Suprema