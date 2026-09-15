Será este 24 de septiembre elección del sindicato de la empresa Yokohama

Apoyo con seguridad pública, es hasta ahora la única petición que se ha hecho al estado ante el proceso de elección que este 24 de septiembre se llevará a cabo en la planta de Yokohama ubicada en Derramadero.

En esa planta se votará por la representación de los trabajadores ante la empresa y el sindicato que gane tendrá el derecho de negociar el contrato colectivo, la Liga Obrero Sindical Mexicana y el Sindicato Miguel Trujillo de la CTM son los que participantes.

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Sobre ello, la secretaria del Trabajo en Coahuila, Nazira Zogbi Castro, señaló que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral quien tiene a su cargo este proceso de elección del sindicato y busca que sea una elección tranquila.

Al estado solamente se le solicitó el apoyo con seguridad pública para cuidar a todas las trabajadoras y trabajadores, tal como se ha hecho en otros procesos de votación, para que en caso de que se lleguen a presentar disturbios puedan intervenir.

Sin embargo, Zogbi Castro dijo que esperan que las elecciones se realicen en paz y que se de el voto libre, secreto y directo de los trabajadores y los trabajadores.

Zogbi Castro estimó que serán entre cien a 120 los trabajadores que estarán participando en este proceso de elección que se realizará el próximo día 24 en dicha planta.

Sobre las quejas de cuatro trabajadores que fueron despedidos de la planta y la solicitud de que entre el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del TMEC, Nazira Zogbi Castro comentó que lo que se realiza es una investigación.

De hecho, está en curso y personal del Consulado, específicamente de los agregados laborales se acercaron para conocer cuál es la situación y siguen en ese proceso de investigación, pero dejó claro que con esto no se puede dar por un hecho que se han violado los derechos de los trabajadores o que se haya activado el mecanismo.

Finalmente en los registros del Centro de Conciliación Laboral referente al despido de 3 de los trabajadores de la empresa, no se advirtieron violaciones a los derechos de libertad sindical.