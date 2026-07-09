¿A los Blue Jays los persigue maldición? Dylan Cease se queda a tres outs del sin hit ni carrera

Con los Blue Jays arriba 10-0 en la pizarra, Cease regresó al montículo para el último episodio tras haber realizado 115 lanzamientos , la cifra más alta de su carrera. Sin embargo, apenas al tercer envío del inning, Ramos conectó un imparable al jardín central que puso fin a la joya monticular. El público respondió con una ovación para reconocer una de las mejores actuaciones recientes de un pitcher de Toronto.

Cease estuvo a solo tres outs de escribir una página histórica con los Blue Jays , pero el destino volvió a ser cruel con la franquicia de Toronto. El derecho dominó de principio a fin a los Gigantes de San Francisco y acarició el segundo no-hitter en la historia del club, aunque Heliot Ramos rompió el sueño con un sencillo en la novena entrada.

La franquicia canadiense sigue esperando el segundo juego sin hit ni carrera de su historia. El único pertenece a Dave Stieb, quien lo consiguió el 2 de septiembre de 1990, después de haber sufrido varios intentos frustrados en las campañas de 1988 y 1989, cuando perdió un juego perfecto y dos no-hitters con dos outs en la novena entrada.

Con el paso de los años, otros grandes lanzadores de los Blue Jays también se quedaron cerca de la hazaña. Roy Halladay, Brandon Morrow, Dustin McGowan y, más recientemente, Bowden Francis en 2024, vieron cómo sus intentos se escapaban en los últimos momentos, alimentando la sensación de que existe una especie de maldición alrededor de la organización.

Más allá del desenlace, Cease firmó una actuación dominante. El derecho, quien ya presume un no-hitter en su trayectoria conseguido con los Padres, trabajó ocho entradas en blanco, permitió únicamente un hit, otorgó tres bases por bolas y recetó 11 ponches, confirmando el enorme nivel que atraviesa.

El propio lanzador dejó claro que quería terminar la obra. Después del octavo episodio, con 106 lanzamientos, comunicó a su manager y al coach de pitcheo que aún tenía fuerza para continuar. La organización respetó su decisión y le dio la oportunidad de buscar la historia.

Al final, el sencillo de Ramos evitó la hazaña, pero no borró una presentación que quedará entre las mejores de un abridor de Toronto en los últimos años. Incluso, al concluir el encuentro, Cease preguntó a la reportera Hazel Mae cuántos ponches había conseguido, reflejando el nivel de concentración con el que afrontó toda la noche.

Lanzar un no-hitter es una de las proezas más difíciles en las Grandes Ligas. Además de talento y dominio, exige respaldo defensivo y un margen mínimo para el error, ya que un solo batazo puede cambiar la historia.