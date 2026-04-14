AAA: El Grande Americano vs Original Grande Americano en Monterrey; fecha, sede y horario

AAA ya hizo oficial uno de los combates más llamativos de su calendario en 2026. La empresa confirmó en sus canales oficiales que El Grande Americano y El Original Grande Americano se enfrentarán en una lucha de máscara vs máscara el próximo 30 de mayo dentro del evento Noche de los Grandes, que se celebrará en la Arena Monterrey, en Nuevo León. El anuncio terminó con las especulaciones que habían crecido en los últimos días en torno al futuro de esta rivalidad. La propia AAA difundió el combate en redes sociales, mientras que también fue respaldado públicamente por Undertaker, quien señaló que el duelo se realizará en esa fecha y en ese escenario, lo que elevó todavía más el ruido mediático alrededor de la función.

Con ello, Monterrey se perfila para recibir una de las luchas de apuesta más atractivas del año, ya que no se trata únicamente de un enfrentamiento entre personajes con una identidad similar, sino de una disputa directa por el orgullo, la imagen y la máscara. ¿Cómo se originó la rivalidad entre los Grandes Americanos? La rivalidad entre El Grande Americano y El Original Grande Americano se fue cocinando desde sus primeros cruces en 2026, cuando ambos empezaron a disputar no solo el personaje, sino la legitimidad de portar ese nombre y esa imagen.

El conflicto tomó fuerza tras sus primeros cara a cara a inicios de año y escaló con un primer mano a mano en marzo, donde uno de ellos tomó ventaja, pero dejó abierta la puerta para una revancha todavía más caliente. El punto de quiebre llegó en AAA, sobre todo después de Rey de Reyes, cuando el conflicto se trasladó con más fuerza al terreno mexicano. Ahí hubo ataques, interrupciones y una escalada de agresiones que terminó por encender a la afición. En la función más reciente, la tensión explotó luego de que El Grande Americano saliera en defensa de Alexis “Ojitos de Huevo” y Andrea Bazarte, lo que derivó en una golpiza y en el reto definitivo de máscara vs máscara. En la lucha libre mexicana, este tipo de combates suelen marcar carreras, porque el perdedor queda expuesto y obligado a revelar su identidad ante la afición. Esa es la dimensión que AAA le está dando al choque entre Los Grandes Americanos.

La función Noche de los Grandes ya estaba anunciada para el sábado 30 de mayo en la Arena Monterrey, con boletos disponibles a través de Superboletos, pero ahora suma un atractivo central que le da otro peso a la cartelera.

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