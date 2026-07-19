Acaba el Mundial y desde ya, Consejo de Europa cuestiona su integridad y exige a la FIFA reforzar controles rumbo a 2030

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    Acaba el Mundial y desde ya, Consejo de Europa cuestiona su integridad y exige a la FIFA reforzar controles rumbo a 2030
    El organismo pidió a la FIFA iniciar desde ahora un plan para fortalecer la transparencia de cara al Mundial de 2030, cosa que quedó en entredicho en al asociación Infantino-Trump. WILL OLIVER / EFE

Alain Berset, secretario general del organismo, advirtió que la Copa del Mundo quedó marcada por la influencia política, el auge de las apuestas y decisiones disciplinarias controvertidas

A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el Consejo de Europa (CoE) lanzó un duro mensaje contra la FIFA, al cuestionar la integridad del torneo e instar al organismo rector del futbol mundial a construir un marco más sólido de transparencia y gobernanza para la Copa del Mundo de 2030, que tendrá como principales sedes a España, Portugal y Marruecos, además de los partidos inaugurales en Argentina, Paraguay y Uruguay.

El pronunciamiento fue realizado por Alain Berset, secretario general del Consejo de Europa y expresidente de Suiza, mediante una carta abierta dirigida a la FIFA, con la que el organismo mantiene un acuerdo formal de cooperación desde 2018.

”El próximo conflicto ya ha comenzado. Tiene dos nombres: dinero y poder, escribió Berset al advertir que la credibilidad del futbol enfrenta nuevos desafíos.

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Uno de los principales puntos señalados fue la suspensión de la sanción al delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun, decisión que, según Berset, se produjo tras la presión ejercida por el presidente estadounidense Donald Trump sobre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

”Cuando las reglas se doblan bajo presión, cualquier resultado queda bajo sospecha”, afirmó el dirigente europeo, quien también criticó que la FIFA no haya publicado los fundamentos de la resolución disciplinaria.

Berset recordó que la UEFA también cuestionó esa decisión, al considerar que ”cruzó una línea roja” en materia de transparencia y Estado de derecho dentro del futbol.

Otro de los temas que encendió las alarmas fue la relación comercial de la FIFA con la industria de las apuestas. El Consejo de Europa criticó el acuerdo firmado en abril con ADI Predictstreet, empresa respaldada por capital de Abu Dabi que se convirtió en patrocinadora del Mundial mediante un contrato valuado, según reportes, en 150 millones de dólares.

De acuerdo con Berset, los mercados de predicción representan un riesgo para la integridad de las competencias, ya que permiten apostar sobre acciones específicas del juego, como tarjetas, córners o determinadas jugadas.

”Es una puerta abierta al fraude. Y esta Copa del Mundo ha abierto la puerta aún más”, advirtió.

El dirigente europeo también expresó preocupación por otros episodios registrados durante el torneo, entre ellos las dudas sobre la autoridad arbitral, los casos de racismo contra jugadores y la creciente influencia de las apuestas en el desarrollo de los partidos.

Pese a sus críticas, el Consejo de Europa reiteró su disposición a trabajar junto con la FIFA para fortalecer los mecanismos de control antes de la próxima Copa del Mundo.

”Así que aquí está mi propuesta a la FIFA: un diálogo de trabajo que comience esta noche para construir el marco de integridad de la Copa del Mundo de 2030 antes de que se juegue”, concluyó Berset, dejando claro que el organismo considera urgente reforzar la transparencia y la credibilidad del torneo más importante del futbol mundial.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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