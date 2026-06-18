México avanza a 16avos al ritmo de jarabe tapatío: con afortunado gol de Luis Romo, el Tri vence a Corea en el Mundial 2026

México volvió a ganar en el Mundial 2026, pero esta vez lo hizo desde el sufrimiento, la paciencia y un golpe de volea que cambió por completo una noche incómoda en Guadalajara. Ante 45 mil 500 aficionados en el Estadio Guadalajara, el Tri derrotó 1-0 a Corea del Sur con anotación de Luis Romo, en un partido que pasó de los abucheos al Cielito Lindo y que dejó a la Selección Mexicana con una victoria de alto valor dentro del Grupo A. México intentó manejar la pelota, pero sus ataques se llenaron de imprecisiones. Corea del Sur tampoco logró activar a sus hombres de mayor peso. Kang-In Lee, Heung-min Son y Hwang In-Beom aparecieron poco, quedaron lejos de las zonas de definición y sus aproximaciones pasaron prácticamente desapercibidas.

La primera alerta llegó al minuto 16, cuando Edson Álvarez salvó una pelota sobre la línea de la portería defendida por Raúl “Tala” Rangel. La acción terminó invalidada por fuera de lugar, pero dejó una señal clara: México no podía confiarse. El capitán resolvió una jugada límite que encendió las alarmas.

Cuatro minutos después, el Tri respondió con su opción más clara del primer tiempo. Roberto “Piojo” Alvarado mandó un centro al área chica y Julián Quiñones alcanzó a conectar de cabeza, pero no pudo darle dirección de gol. La jugada levantó a la afición por unos segundos, aunque el impulso se apagó pronto. México insistía, pero no encontraba precisión para romper el orden coreano. El primer tiempo se consumió entre pases cortados, decisiones apresuradas y ataques que morían antes del último toque. La tribuna, que llegó dispuesta a empujar, terminó mostrando su molestia. Al descanso, los abucheos bajaron desde las gradas por el funcionamiento de ambas selecciones: México no lograba imponer condiciones y Corea tampoco hacía valer la jerarquía de sus figuras. El desahogo llegó apenas iniciado el complemento. Al minuto 50, Kim Seung-Gyu cometió un error enorme en la salida, de esos que cambian partidos y estados de ánimo. El balón quedó servido y Luis Romo no perdonó: prendió una volea con autoridad para mandar la pelota al fondo de la red y firmar el 1-0. En cuestión de segundos, el Estadio Guadalajara pasó de la impaciencia al estallido.

La afición, que se había apagado por la falta de claridad, volvió a encenderse al minuto 55 con un Cielito Lindo cantado al unísono. La melodía fue el empuje que necesitaba México para sostener el marcador, aunque el partido siguió lejos de ser cómodo. Corea adelantó líneas y empezó a encontrar espacios entre las dudas mexicanas. El momento más dramático llegó tras una serie de imprecisiones que dejaron a Yang Hyun-Jun con una opción cercana. El coreano sacó un disparo que parecía meterse pegado a la línea, pero Raúl “Tala” Rangel apareció con una atajada épica, abajo, sobre el suelo y casi dentro de su propia portería. Fue una intervención de reflejos y concentración absoluta.

Ese manotazo sostuvo a México cuando el empate parecía posible. Y con el partido abierto, el Tri buscó una jugada para sentenciarlo todo. Al minuto 84, Santiago Giménez mandó un balón bombeado al pecho de Orbelín Pineda, quien bajó la pelota con inteligencia y dejó servido el remate para Obed Vargas. El joven mediocampista impactó de volea y por poco vence a Seung-Gyu, desatando otra explosión tricolor en Guadalajara. México no tuvo su actuación más brillante, pues al final Johan Vásquez tuvo que sacar un par de salvadas, pero sí mostró recursos para sobrevivir a los momentos de presión y castigar cuando el partido lo permitió. Romo abrió la puerta con oportunismo, Rangel evitó el golpe coreano y Vargas puso la firma de una generación que empieza a ganar minutos de peso en el Mundial.

Publicidad