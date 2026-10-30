Keylor Navas y los porteros de Cruz Azul, entre los peores calificados del Apertura 2026

El tercer peor evaluado es Andrés Gudiño, también de Cruz Azul, con 6.49 puntos , una situación que coloca a los dos guardametas celestes en los últimos puestos de la medición.

De acuerdo con las puntuaciones de Statiskicks, Kevin Mier ocupa el último lugar con 6.39 puntos . El arquero de La Máquina es seguido por el costarricense Keylor Navas, de Pumas, quien registra 6.48 y aparece en la posición 19.

La situación más llamativa es la de Cruz Azul, que tiene a sus dos guardametas entre los tres peor evaluados. El colombiano Kevin Mier aparece en el fondo de la clasificación, mientras que su compañero Andrés Gudiño tampoco consiguió escapar de los últimos lugares.

El ranking elaborado por Statiskicks , que contempla a los guardametas con al menos 450 minutos disputados , dejó una fotografía inesperada del campeonato: Kevin Mier, Keylor Navas y Andrés Gudiño ocupan los últimos tres puestos de una lista integrada por 20 porteros.

El rendimiento de los equipos en el Apertura 2026 no solamente se mide por los goles de sus delanteros. También hay una posición que puede cambiar el destino de un partido: la portería. Y en una clasificación que acaba de generar sorpresa, algunos de los nombres más reconocidos de la Liga MX aparecen muy lejos de los primeros lugares.

La presencia de Keylor Navas también resulta sorprendente por su trayectoria internacional, en la que destacan tres títulos de Champions League con el Real Madrid. Sin embargo, su experiencia y palmarés no han sido suficientes para colocarlo entre los mejores calificados del campeonato.

NO SOLAMENTE SE MIDEN LAS ATAJADAS

El sistema de evaluación de Statiskicks, conocido como Skore, no toma en cuenta únicamente las intervenciones para detener disparos. También considera aspectos como las salidas, la participación en el juego, la retención del balón, la progresión mediante pases y las acciones del guardameta como líbero.

Por esa razón, aparecer en los últimos lugares no significa necesariamente ser el portero que más goles ha recibido, sino obtener una valoración inferior al combinar diferentes aspectos de su desempeño.

Otros guardametas reconocidos tampoco consiguieron instalarse entre los primeros puestos. Camilo Vargas, del Atlas, aparece en la posición 11 con 6.87 puntos, mientras que Guillermo Allison, de Querétaro, ocupa el lugar 12 con 6.86.

ANDRADA Y RANGEL, LOS MEJORES DEL TORNEO

En el extremo contrario de la clasificación aparece Esteban Andrada, de Monterrey, como el portero mejor evaluado del Apertura 2026, con una calificación de 7.37 puntos.

El segundo lugar corresponde a Raúl Rangel, de Chivas, con 7.27, mientras que Luis García, de Toluca, completa el podio con 7.17.

La cuarta posición es para Carlos Moreno, de Pachuca, con 7.11 puntos, y el quinto puesto corresponde a Óscar García, de León, con 7.07. Hugo González, también de Toluca, registra la misma calificación, aunque aparece en el sexto lugar.

Así, el estudio presenta un contraste entre los nombres más destacados de la portería en la Liga MX: mientras Andrada y Rangel encabezan las evaluaciones, Keylor Navas y los dos guardametas de Cruz Azul aparecen entre los peor calificados.

La clasificación no es un reconocimiento oficial de la Liga MX, pero sí ofrece una perspectiva estadística distinta sobre el trabajo de quienes defienden los tres postes. Y en esta ocasión, algunos de los nombres que parecían tener garantizado un lugar entre los mejores terminaron llevándose una sorpresa.

¿QUÉ ES STATISKICKS?

Statiskicks es una empresa mexicana especializada en análisis estadístico y ciencia de datos aplicada al futbol. En pocas palabras, utiliza números y herramientas tecnológicas para evaluar el rendimiento de equipos y jugadores, más allá de las estadísticas tradicionales.

Sus rankings son evaluaciones estadísticas independientes, no clasificaciones oficiales de la Liga MX. Sus resultados dependen de las métricas y los criterios utilizados.