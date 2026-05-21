Alemania no confía en nadie y revive a Manuel Neuer para el Mundial 2026

La decisión representa un duro golpe para Oliver Baumann , portero del Hoffenheim, quien hasta hace unas semanas tenía la expectativa de ser el titular de Alemania en el torneo. Incluso, el arquero de 35 años había declarado recientemente que entendía que ocuparía el puesto principal bajo los tres palos.

El histórico guardameta, de 40 años , había anunciado su retiro tras la Eurocopa de 2024, pero este jueves fue incluido en la lista definitiva de 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá .

La Selección de Alemania tendrá una de las historias más llamativas rumbo al Mundial de 2026, luego de que Manuel Neuer saliera del retiro internacional para volver al arco alemán por petición directa del técnico Julian Nagelsmann .

Nagelsmann reconoció que la situación no fue sencilla y admitió que el regreso de Neuer afectó al veterano arquero.

“Fue un golpe para Oli”, reconoció el estratega alemán, quien también aceptó que pudo manejar mejor la comunicación con sus jugadores.

A pesar de la decepción, Baumann mantiene prestigio dentro del futbol alemán tras superar las 500 apariciones en Bundesliga, además de consolidarse como un elemento confiable para el grupo.

Otro de los afectados indirectamente es Marc-André ter Stegen, quien parecía destinado a tomar el relevo generacional de Neuer, aunque las lesiones limitaron considerablemente su actividad en los últimos meses. El arquero del Barcelona apenas pudo disputar dos encuentros con el Girona, club al que llegó cedido en enero.

La diferencia de experiencia internacional también terminó inclinando la balanza: Baumann suma 11 partidos con Alemania, mientras Neuer acumula 124 encuentros internacionales. El último compromiso del legendario portero fue la derrota de Alemania por 2-1 ante España en los cuartos de final de la Euro 2024.

El regreso del arquero tomó fuerza después de varias actuaciones sobresalientes con el Bayern Múnich, especialmente en la serie de cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Real Madrid.

Sin embargo, la principal preocupación sigue siendo su estado físico. Neuer terminó lesionado la temporada de Bundesliga y el Bayern informó recientemente que el guardameta presenta problemas musculares en la pantorrilla izquierda, situación que incluso puso en duda su participación en la final de la Copa de Alemania ante Stuttgart.

Con la intención de generar expectativa entre los aficionados, la Federación Alemana de Futbol comenzó a revelar poco a poco los convocados mundialistas antes del anuncio oficial de Nagelsmann.

Entre los primeros confirmados aparecieron Joshua Kimmich, Deniz Undav, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz y Jamal Musiala, este último ya recuperado de la fractura de pierna sufrida durante el Mundial de Clubes.

“Está sano y en forma. Nos ayudará mucho a tener un gran Mundial”, afirmó Neuer sobre Musiala.