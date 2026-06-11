¡Alineación confirmada!... ellos son los 11 elegidos por Javier Aguirre para el partido inaugural México vs Sudáfrica en el Mundial 2026

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    ¡Alineación confirmada!... ellos son los 11 elegidos por Javier Aguirre para el partido inaugural México vs Sudáfrica en el Mundial 2026
    La Selección Mexicana ya tiene definidos a los 11 futbolistas que saltarán al terreno de juego del Estadio Ciudad de México para enfrentar a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. VANGUARDIA/ARCHIVO

México revela su alineación titular para enfrentar a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. Raúl Rangel, Raúl Jiménez y Julián Quiñones lideran al Tricolor en una noche histórica

La espera llegó a su fin. Este 11 de junio, la Selección Mexicana inaugura oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Sudáfrica en un escenario que ya forma parte de la historia del futbol internacional: el Estadio Ciudad de México.

Desde horas antes del silbatazo inicial, el ambiente en los alrededores del inmueble fue de auténtica fiesta. Miles de aficionados vestidos de verde, blanco y rojo se congregaron para presenciar un momento que quedará grabado en la memoria colectiva del deporte mexicano.

La expectativa también giraba en torno a una de las grandes incógnitas previas al encuentro: la alineación que utilizaría Javier Aguirre para afrontar el compromiso más importante del inicio del torneo. Finalmente, el estratega nacional despejó todas las dudas al confirmar a sus once elegidos.

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JAVIER AGUIRRE DEFINE SU ONCE TITULAR

Con una convocatoria de 26 futbolistas disponible para la justa mundialista, el cuerpo técnico analizó distintas alternativas antes de decidir quiénes tendrían el privilegio de arrancar el encuentro inaugural.

La principal atención estaba centrada en la portería y en el ataque. Tras semanas de especulaciones, Aguirre decidió confiar en Raúl Rangel como guardameta titular para defender el arco mexicano en una noche de máxima exigencia.

En la ofensiva, la responsabilidad de buscar los goles recaerá en la experiencia de Raúl Jiménez y la potencia de Julián Quiñones, una dupla que buscará poner en aprietos a la defensa sudafricana desde los primeros minutos.

LA ALINEACIÓN DE MÉXICO ANTE SUDÁFRICA

El equipo mexicano presentará una estructura equilibrada entre experiencia, juventud y jugadores con recorrido internacional.

La alineación titular del Tricolor para el debut mundialista quedó conformada de la siguiente manera:

• Raúl Rangel

• Israel Reyes

• César Montes

• Johan Vásquez

• Jesús Gallardo

• Erik Lira

• Álvaro Fidalgo

• Brian Gutiérrez

• Roberto Alvarado

• Raúl Jiménez

• Julián Quiñones

En la zona defensiva, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo tendrán la misión de contener los avances de los llamados Bafana Bafana, mientras que el mediocampo apostará por el equilibrio y la generación de juego con Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado.

UN DUELO CON HISTORIA MUNDIALISTA

Aunque han pasado varios años desde aquel encuentro, México y Sudáfrica ya saben lo que significa inaugurar una Copa del Mundo enfrentándose entre sí.

La primera ocasión ocurrió durante el Mundial de 2010 en Johannesburgo. Aquel compromiso terminó empatado 1-1 y dejó una de las imágenes más recordadas de las inauguraciones mundialistas gracias al espectacular gol anotado por Siphiwe Tshabalala.

México logró rescatar el empate mediante una anotación de Rafael Márquez, evitando una derrota en un partido que marcó el inicio de aquella edición celebrada en territorio sudafricano.

UNA TARDE QUE ENTRA EN LOS LIBROS DE HISTORIA

Más allá del resultado, el partido representa un acontecimiento histórico para el futbol mundial. El Estadio Ciudad de México se convierte en el primer inmueble en albergar tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo, un registro que fortalece su legado dentro del deporte internacional.

La responsabilidad para el conjunto mexicano es enorme. Jugar en casa, abrir el torneo y cargar con las expectativas de millones de aficionados convierten este encuentro en uno de los momentos más importantes de la actual generación del Tricolor.

https://vanguardia.com.mx/deportes/en-vivo-sigue-la-ceremonia-de-inauguracion-de-la-copa-mundial-de-la-fifa-2026-AA21305173

”Estamos listos para competir y representar a México de la mejor manera”, ha sido uno de los mensajes que ha predominado dentro del entorno de la selección durante las horas previas al arranque del torneo.

Dato curioso: El enfrentamiento entre México y Sudáfrica en el Mundial 2026 representa la segunda ocasión en la historia que ambos países disputan un partido inaugural de Copa del Mundo. La primera fue en 2010 y terminó con empate 1-1.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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