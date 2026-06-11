EN VIVO: Sigue la ceremonia de Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026

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    EN VIVO: Sigue la ceremonia de Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026
    En punto de las 11:30 h tiempo del Centro de México comenzará la ceremonia inaugural, que contará con un gran despliegue musical con artistas de talla internacional como Shakira y Alejandro Fernández VANGUARDIA/ARCHIVO

México estará en el foco del mundo este jueves 11 de junio con la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El Estadio Ciudad de México, antes Azteca, será la sede del partido que dará el banderazo inicial de la mayor justa del futbol en el mundo, con el duelo entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

En punto de las 11:30 h tiempo del Centro de México comenzará la ceremonia inaugural, que contará con un gran despliegue musical con artistas de talla internacional como Shakira, Alejandro Fernández (quien interpretará el Himno Nacional), Maná, J Balvin, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs y Danny Ocean.

EL ESTADIO AZTECA HACE HISTORIA OTRA VEZ

La historia del futbol mundial tiene una relación especial con el inmueble capitalino. Fue sede de las Copas del Mundo de 1970 y 1986, torneos que dejaron momentos inolvidables para los aficionados.

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Ahora, el también llamado Estadio Ciudad de México volverá a colocarse en el centro de la escena deportiva internacional al recibir la inauguración del Mundial de 2026, un privilegio que ningún otro estadio había conseguido anteriormente.

La expectativa es enorme. Miles de aficionados comenzaron a llegar desde distintas regiones del país y del extranjero para formar parte de una jornada que quedará registrada en la historia del deporte.

La FIFA ha preparado un programa especial para celebrar el arranque de un torneo que además será el primero con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos.

UNA CEREMONIA LLENA DE MÚSICA Y EMOCIÓN

La ceremonia inaugural comenzará exactamente 90 minutos antes del arranque del encuentro entre México y Sudáfrica.

El espectáculo incluirá presentaciones de artistas internacionales como Shakira y Burna Boy, quienes encabezarán uno de los momentos más esperados de la jornada.

También se anunció un homenaje especial dedicado a Diego Armando Maradona, considerado por muchos como una de las máximas leyendas en la historia del futbol mundial.

La representación latinoamericana tendrá una presencia destacada con la participación de artistas como Maná, Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Los Ángeles Azules, Lila Downs y Danny Ocean.

HORARIOS OFICIALES DEL EVENTO

Los organizadores dieron a conocer el programa completo para la jornada inaugural del Mundial.

Estos son los horarios clave en tiempo del centro de México:

• 09:00 horas: Apertura de puertas del Estadio Ciudad de México.

• 11:30 horas: Inicio de la ceremonia inaugural.

• 12:05 horas: Conclusión del espectáculo musical y cultural.

• 12:10 horas: Salida de los jugadores para realizar el calentamiento.

• 13:00 horas: Inicio del partido México vs Sudáfrica.

La recomendación de los organizadores para quienes asistirán al inmueble es llegar con suficiente anticipación debido a los filtros de seguridad y a la gran cantidad de aficionados esperados.

MÉXICO BUSCA ARRANCAR CON EL PIE DERECHO

Después de la ceremonia llegará el momento que millones de aficionados esperan: el debut mundialista de la Selección Mexicana.

El combinado nacional tendrá la responsabilidad de inaugurar el torneo frente a Sudáfrica en un partido que promete emociones desde el primer minuto.

Jugar el encuentro inaugural representa una presión especial para cualquier selección, pero también una oportunidad para enviar un mensaje contundente al resto de los participantes.

La afición mexicana espera que el equipo aproveche la localía y el respaldo de miles de seguidores para comenzar con una victoria en casa.

DÓNDE VER EN VIVO LA INAUGURACIÓN Y EL PARTIDO

Los aficionados tendrán diversas opciones para seguir tanto la ceremonia como el encuentro inaugural.

En televisión abierta estarán disponibles las transmisiones de:

• Canal 5.

• Las Estrellas.

• Azteca 7.

En televisión de paga podrá verse a través de TUDN.

Mientras que en plataformas digitales estará disponible mediante ViX y su modalidad premium, que contará con cobertura especial del torneo.

Además, canales oficiales relacionados con la transmisión ofrecerán fragmentos en vivo mediante YouTube durante los primeros minutos del encuentro.

EL INICIO DE UNA NUEVA COPA DEL MUNDO

La inauguración del Mundial 2026 representa mucho más que el comienzo de un torneo. También marca el arranque de una competencia histórica que reunirá a más selecciones, más partidos y una audiencia global sin precedentes.

México volverá a ser protagonista del futbol mundial desde el primer día, en un escenario cargado de simbolismo y recuerdos inolvidables.

Con música, cultura, historia y futbol, el Estadio Azteca se prepara para abrir oficialmente una nueva edición de la Copa del Mundo y escribir otro capítulo en la memoria colectiva de millones de aficionados.

https://vanguardia.com.mx/informacion/inauguracion-del-mundial-fifa-2026-habra-clases-el-11-de-junio-esto-dice-la-sep-OC21100709

DATOS CURIOSOS

• El Estadio Azteca es el único recinto que ha albergado dos finales mundialistas masculinas.

• Diego Maradona levantó la Copa del Mundo de 1986 en el Azteca tras derrotar a Alemania.

• El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones participantes.

• La competición tendrá un total de 104 partidos, la cifra más alta en la historia del torneo.

• México se convertirá en el primer país en organizar tres Copas del Mundo masculinas de la FIFA.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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